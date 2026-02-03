Panamá, 03 de febrero del 2026

    Béisbol

    Iván Herrera entra en el Top 10 de los receptores en las Grandes Ligas

    El panameño fue reconocido por MLB Network al ubicarse entre los 10 mejores ‘catchers’ de Las Mayores, consolidando su desempeño con los Cardenales de San Luis.

    Humberto Cornejo
    Iván Herrera saluda a Nolan Arenado y a Alec Burleson. Tomado de @cardinals

    El receptor panameño Iván Herrera continúa consolidando su ascenso, al ser incluido entre los 10 mejores catchers de las Grandes Ligas, de acuerdo con una clasificación publicada por MLB Network, un reconocimiento que confirma su crecimiento y su impacto con los Cardenales de San Luis.

    Herrera, de 25 años, aparece ubicado en el noveno puesto del listado, una distinción que lo coloca entre la élite de los receptores del béisbol de las Grandes Ligas y lo convierte en uno de los jugadores panameños más destacados del momento.

    En la más reciente temporada, el ex Vaquero de Panamá Oeste dejó números sólidos que respaldan su presencia en esta selecta lista. En 107 partidos, conectó 19 cuadrangulares y remolcó 66 carreras, demostrando una notable evolución ofensiva, sin descuidar su desempeño detrás del plato, donde ha sido clave en el manejo del pitcheo y la defensa de San Luis.

    La clasificación es encabezada por Cal Raleigh (Marineros de Seattle), seguido por William Contreras (Cerveceros de Milwaukee) en el segundo lugar. El tercer puesto lo ocupa Will Smith (Dodgers de Los Ángeles), mientras que Drake Baldwin (Bravos de Atlanta) aparece cuarto.

    En la quinta posición figura Alejandro Kirk (Azulejos de Toronto), seguido por Gabriel Moreno (Diamondbacks de Arizona) en el sexto lugar. El séptimo puesto corresponde a Yainer Díaz (Astros de Houston), mientras que Sean Murphy (Bravos de Atlanta) se ubica en la octava casilla.

    Herrera aparece noveno, superando a Shea Langeliers (Atléticos), quien cierra el Top 10 en la décima posición.

