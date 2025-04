Iván Herrera entra en los libros de los Cardenales de San Luis

El joven receptor panameño Iván Herrera ya dejó una huella imborrable en la organización de los Cardenales de San Luis, al escribir con tinta indeleble un capítulo inédito para esta organización que cuenta con 144 años de historia.

Herrera, de 24 años, se convirtió en el primer receptor en la historia de los Cardenales en conectar tres cuadrangulares en un partido. Esto sucedió la tarde del miércoles 2 de abril, en la victoria 12-5 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

The Herrera Hat Trick! pic.twitter.com/ZQReYggd2V — St. Louis Cardinals (@Cardinals) April 2, 2025

Esta es una hazaña que no pudieron hacer Ted Simmons, miembro del Salón de la Fama, y Darrell Porter, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 1982. Tampoco figuras como Tim McCarver, Salón de la Fama de los Cardenales, ni el boricua Yadier Molina, quien solo está contando los años para ingresar a Cooperstown.

“Es increíble lograr algo que nunca se había hecho”, dijo Herrera en una entrevista en la página de los Cardenales.

“Todo el esfuerzo que uno hizo durante su carrera… de niño no tenía dinero ni nada, y ahora poder lograr estas cosas significa mucho para mí, para mi familia y para mi país”, agregó.

Pero la hazaña de Herrera no queda allí, ya que también es el primer máscara istmeño en alcanzar esta proeza y el quinto panameño en conectar tres vuelacercas es un juego. En este grupo están jugadores de la talla como Ben Oglivie, Héctor López, Adolfo Phillips y Carlos Lee.

“Llamé a mi mamá y estaba tan feliz. Estaba a punto de llorar, y yo lloré un poco. Mi mamá y mi papá me apoyaron todo el tiempo. No fue fácil y casi no me decido a jugar béisbol profesional. Elegí a los Cardenales en lugar de dinero, porque Yadier Molina estaba aquí, y sigo diciendo que es uno de los mejores receptores del béisbol”, comentó Herrera, quien debutó en la campaña de 2022.

Iván Herrera becomes the first catcher in Cardinals history with three home runs in one game! 💣 pic.twitter.com/pJ7SJ1wpWw — St. Louis Cardinals (@Cardinals) April 2, 2025

Por su parte, el técnico de los Cardenales, Oliver Mármol, destacó las cualidades que presenta el panameño, al considerarlo un buen bateador.

“Es un chico seguro de sí mismo, pase lo que pase, y simplemente se comporta de esa manera”, dijo Mármol

“Ha bateado toda su carrera”, finalizó.