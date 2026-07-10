Iván Herrera es convocado a su primer Juego de Estrellas en las Grandes Ligas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El istmeño recibió la convocatoria para el clásico de mitad de temporada tras la baja por lesión de Shohei Ohtani. Herrera se convierte en el primer jugador panameño seleccionado al All-Star Game desde 2013.

Iván Herrera tendrá una cita con la historia. El receptor panameño de los Cardenales de San Luis fue convocado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, convirtiéndose en el primer jugador istmeño seleccionado para este evento desde que Mariano Rivera participó en la edición de 2013.

Herrera recibió el llamado para formar parte del equipo de la Liga Nacional luego de que Shohei Ohtani fuera descartado por una inflamación en la rodilla izquierda, situación que abrió un espacio en la plantilla del tradicional encuentro que reúne a las principales figuras del béisbol de las Grandes Ligas.

Iván Herrera has been named to the NL All-Star team!



He replaces Shohei Ohtani on the roster. pic.twitter.com/Fi0m9FmhLW — MLB (@MLB) July 10, 2026

Para Herrera, de 25 años, esta será su primera participación en un Juego de Estrellas durante una carrera que ya alcanza su quinta temporada en Las Mayores, todas con la organización de los Cardenales, equipo con el que debutó en 2022.

El receptor ha tenido una campaña destacada en 2026, en la que acumula un promedio ofensivo de .249, con 11 cuadrangulares y 40 carreras impulsadas en 92 partidos, números que le permitieron ganarse el reconocimiento dentro de la Liga Nacional.

All-Star Iván! 🌟



Iván Herrera has been named to his first National League All-Star Team! pic.twitter.com/BKw4M1I9j1 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) July 10, 2026

El último pelotero panameño en disputar el Juego de Estrellas había sido Mariano Rivera, considerado uno de los mejores cerradores en la historia de las Grandes Ligas, quien participó por última vez en 2013, año en el que además recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso del encuentro.

Shohei Ohtani is set to miss the 2026 MLB All-Star Game due to "knee irritation", the team announced.



Ohtani will be replaced at DH by Iván Herrera of the St. Louis Cardinals. pic.twitter.com/htJAXFtm9j — TSN (@TSN_Sports) July 10, 2026