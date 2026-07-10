Panamá, 11 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 11 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cardenales de San Luis

    Iván Herrera es convocado a su primer Juego de Estrellas en las Grandes Ligas

    El istmeño recibió la convocatoria para el clásico de mitad de temporada tras la baja por lesión de Shohei Ohtani. Herrera se convierte en el primer jugador panameño seleccionado al All-Star Game desde 2013.

    Humberto Cornejo
    Iván Herrera es convocado a su primer Juego de Estrellas en las Grandes Ligas
    De vuelta al diamante: Herrera se perfila como bateador designado mientras recupera ritmo tras un mes fuera de acción.

    Iván Herrera tendrá una cita con la historia. El receptor panameño de los Cardenales de San Luis fue convocado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, convirtiéndose en el primer jugador istmeño seleccionado para este evento desde que Mariano Rivera participó en la edición de 2013.

    Herrera recibió el llamado para formar parte del equipo de la Liga Nacional luego de que Shohei Ohtani fuera descartado por una inflamación en la rodilla izquierda, situación que abrió un espacio en la plantilla del tradicional encuentro que reúne a las principales figuras del béisbol de las Grandes Ligas.

    Para Herrera, de 25 años, esta será su primera participación en un Juego de Estrellas durante una carrera que ya alcanza su quinta temporada en Las Mayores, todas con la organización de los Cardenales, equipo con el que debutó en 2022.

    El receptor ha tenido una campaña destacada en 2026, en la que acumula un promedio ofensivo de .249, con 11 cuadrangulares y 40 carreras impulsadas en 92 partidos, números que le permitieron ganarse el reconocimiento dentro de la Liga Nacional.

    El último pelotero panameño en disputar el Juego de Estrellas había sido Mariano Rivera, considerado uno de los mejores cerradores en la historia de las Grandes Ligas, quien participó por última vez en 2013, año en el que además recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso del encuentro.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Última Hora

    • 23:57 Iván Herrera es convocado a su primer Juego de Estrellas en las Grandes Ligas Leer más
    • 23:06 Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados Leer más
    • 23:02 Cifra de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 4,118 Leer más
    • 22:49  La fuerza de las palabras Leer más
    • 22:05 Los Hyper Kids África disparan las redes con un tema de Sech Leer más
    • 22:02 Kadir Barría y Josué Vergara no podrán jugar con la selección Sub-20 Leer más
    • 21:10 Proponen que en las cárceles se produzcan los alimentos para los privados de libertad Leer más
    • 20:54 Petróleo de Texas baja a 71 dólares tras anunciar Trump que Estados Unidos e Irán seguirán hablando Leer más
    • 20:51 Denuncian torturas a presos políticos para meterlos en celdas tras terremotos en Venezuela Leer más
    • 20:48 Asociación de funcionarios del Hospital Santo Tomás declaran paro escalonado Leer más