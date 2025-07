Iván Herrera está cerca de volver con los Cardenales de San Luis

El grandes ligas panameño Iván Herrera está cada vez más cerca de volver a las Grandes Ligas, al iniciar una de las últimas etapas de recuperación por una distensión en el isquiotibial.

Herrera, de 25 años, comenzará este jueves su rehabilitación en la sucursal Triple A de los Cardenales de San Luis, y se espera que sea activado de la lista de lesionados la próxima semana.

Thanks to Iván Herrera, the Cardinals Athletic Training staff and the team from @PBATS for visiting with kids from our youth programs to teach them about living healthy lifestyles as part of the PLAY campaign! pic.twitter.com/Ow0alnNpph