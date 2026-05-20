Iván Herrera hace historia con su primer jonrón walk-off y da victoria a Cardenales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño conectó el cuadrangular en la victoria 9-6 sobre los Piratas de Pittsburgh en la décima entrada.

El panameño Iván Herrera vivió una noche inolvidable con los Cardenales de San Luis, al conectar su primer jonrón walk-off en Grandes Ligas, que aseguró el triunfo de 9-6 sobre los Piratas de Pittsburgh en la décima entrada en el Busch Stadium.

Herrera, originario de Panamá Oeste, se fue de 5-1 en el encuentro, con un cuadrangular, tres carreras impulsadas, una anotada y dos ponches.

El decisivo batazo llegó ante una curva de 86 millas por hora de Mason Montgomery, enviando la pelota fuera del parque y desatando la euforia en el estadio.

“Definitivamente es mucho mejor batear ahora mismo, porque tenemos a los muchachos en el terreno. Así que tenemos que darlo todo. Me alegra haberlo hecho”, expresó Herrera tras el juego.

WALK-OFF

TARPS OFF



Iván Herrera wins it in extras! 💥 pic.twitter.com/MJj0NL25un — MLB (@MLB) May 20, 2026

El jonrón también cerró un fin de semana memorable para los aficionados del club Cardenales de San Luis, quienes estuvieron presentes durante tres de los encuentros de la serie, presenciando la emoción de dos victorias del equipo con carreras decisivas en la última entrada.

“Parece que cada noche hay alguien diferente haciendo algo genial… Cometimos algunos errores en defensa, cometimos algunos errores en las bases, algunos fueron agresivos, otros no. Pero aun así, poder encontrar la manera de levantarnos mutuamente al final es bueno. Hoy fue un buen día para eso”, manifestó Oliver Marmol, entrenador de los Cardenales de San Luis, quien destacó la versatilidad y el carácter del equipo.

Con este resultado, Herrera tiene un promedio de .263, con cinco jonrones y 23 carreras impulsadas en 47 partidos.