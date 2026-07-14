Iván Herrera: He trabajado duro para llegar al Juego de las Estrellas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con la presencia de Iván Herrera en la edición 96 del Juego de las Estrellas, Panamá volverá a tener representación en el clásico de mitad de temporada de las Grandes Ligas después de 13 años de ausencia.

El receptor de los Cardenales de San Luis fue seleccionado para el encuentro de este martes en el Citizens Bank Park de Filadelfia tras la declinación del japonés Shohei Ohtani, quien presentó rigidez en su bíceps derecho y molestias en la rodilla izquierda.

Hace apenas cuatro semanas, Herrera hablaba con cautela sobre esa posibilidad. Al ser consultado sobre qué tan cerca se veía de un Juego de las Estrellas, respondió entre risas: “Estoy como a unos 10 cuadrangulares”.

Luego añadió con mayor seriedad: “Estoy teniendo buena temporada. Creo que el inicio lento no me ha ayudado, pero he mantenido mis números. No sé si este año iré; muchas veces eso está fuera de mi control. Pero considero que tengo el talento para llegar y he trabajado bastante duro para todo lo que he logrado”.

La designación convierte a Herrera en el octavo pelotero panameño en disputar un Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas.

En su quinta temporada con San Luis, Herrera ha firmado la mejor campaña de su carrera al acumular 11 cuadrangulares, 14 dobles, 1 triple 40 carreras empujadas, 60 anotadas y 51 bases por bolas en 95 partidos, números que terminaron premiando su gran rendimiento ofensivo.

El último panameño en participar en un Juego de las Estrellas fue el cerrador Mariano Rivera en 2013, cuando el evento se disputó en el Citi Field de Nueva York. Desde entonces, ningún jugador del país había logrado ser convocado al tradicional duelo entre las figuras de la Liga Americana y la Liga Nacional.

Con Herrera, la lista de panameños con apariciones en el Juego de las Estrellas de MLB queda encabezada por Rod Carew, quien fue seleccionado en 18 ocasiones entre 1967 y 1984 durante una carrera de 19 temporadas. Solo se perdió la edición de 1985, el año de su retiro.

El segundo con más convocatorias es Rivera, elegido en 13 ocasiones entre 1997 y 2013. En su última participación fue nombrado Jugador Más Valioso del Juego de las Estrellas, un reconocimiento que coronó una de las carreras más exitosas para un relevista en la historia del béisbol.

Detrás aparecen Manny Sanguillén, Ben Oglivie y Carlos Lee con tres presencias. Sanguillén dijo presente en 1971, 1972 y 1975, Oglivie asistió en 1980, 1982 y 1983, mientras que Lee representó a Panamá en las ediciones de 2005, 2006 y 2007.

Roberto Kelly fue seleccionado en dos oportunidades, en 1992 y 1993, mientras que Carlos “Calicho” Ruiz disputó el Juego de las Estrellas de 2012 como receptor de los Filis de Filadelfia. Ahora, Herrera completa ese exclusivo grupo como el octavo panameño en alcanzar el reconocimiento.

Negro Leagues

Más allá de las Grandes Ligas, Panamá también tuvo presencia en los Juegos de Estrellas de las Ligas Negras, cuyos registros fueron reconocidos oficialmente como parte de las Grandes Ligas por el comisionado Rob Manfred en 2020.

Frankie Austin fue el panameño con más participaciones en ese circuito, al disputar cuatro ediciones entre 1945 y 1948 con los Stars de Filadelfia. Webbo Clark sumó tres presenciaes entre 1946 y 1948 con los Buckeyes de Cleveland, antes de debutar años después en las Grandes Ligas. Pat Scantlebury fue elegido en dos ocasiones en 1946 con los New York Cubans y posteriormente lanzó para los Rojos de Cincinnati, mientras que León Kellman también participó dos veces, en 1947 y 1948, con los Buckeyes de Cleveland.