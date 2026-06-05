Iván Herrera motiva a la Roja antes del debut en la Copa del Mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El jugador de los Cardenales de San Luis compartió con Thomas Christiansen y con los jugadores de la selección de Panamá antes del partido contra Bosnia y Herzegovina.

El receptor panameño de las Grandes Ligas, Iván Herrera, realizó este viernes una visita especial a la selección de Panamá, que se prepara para disputar este sábado su último partido amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, frente a Bosnia y Herzegovina.

La visita tuvo lugar en el hotel de concentración del equipo, donde Herrera compartió con los jugadores y el cuerpo técnico, en un ambiente de camaradería y motivación.

Durante su estadía, Herrera recibió una camiseta autografiada por el técnico Thomas Christiansen y posó para fotografías junto a figuras clave del equipo, como Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

Thomas Christiansen le firma la camiseta a Iván Herrera. Foto: Cortesía/fepafut

Las imágenes capturaron momentos de alegría y emoción, reflejando la unión entre distintos deportes panameños y el orgullo de ver a jóvenes talentos representar al país.

El evento no solo destacó por el encuentro con Herrera, sino también por ser un buen momento para compartir con un grupo de jugadores que están en la recta final de su preparación y que vienen de caer ante Brasil (6-1), en el Maracaná; y que se despidió del Rommel Fernández con un triunfo 4-2 sobre República Dominicana.

Panamá iniciará su participación en el grupo L del Mundial 2026 con el debut programado para el 17 de junio contra Ghana en el BMO Field de Toronto.