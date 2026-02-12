Panamá, 12 de febrero del 2026

    Béisbol

    Iván Herrera queda fuera del Clásico Mundial por recuperación

    El panameño se mantiene en rehabilitación tras su cirugía del codo derecho que se realizó al terminar la temporada 2025.

    Humberto Cornejo
    De vuelta al diamante: Herrera se perfila como bateador designado mientras recupera ritmo tras un mes fuera de acción.

    El receptor Iván Herrera no podrá jugar con la selección de Panamá en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, luego de conocerse el reporte médico sobre su recuperación en la cirugía de codo.

    “Queremos informar que, lamentablemente, el receptor de los St. Louis Cardinals, Iván Herrera, no podrá formar parte de la Selección Nacional en el próximo Clásico Mundial de Béisbol”, publicó la Federación Panameña de Béisbol en un comunicado.

    “Como es de conocimiento público, Iván fue sometido a una cirugía en su codo derecho al finalizar la temporada pasada y, desde entonces, ha trabajado con gran compromiso y dedicación para lograr una recuperación completa y estar disponible para representar a nuestro país”, agregó.

    Iván Herrera queda fuera del Clásico Mundial por recuperación
    Iván Herrera agradeció en redes el apoyo tras su cirugía de codo.

    En la actualidad, Herrera está en los campos de entrenamiento con los Cardenales de San Luis de cara a la campaña 2026.

    “No obstante, tras la más reciente evaluación médica, se ha determinado que, a pesar de que su recuperación avanza de manera positiva, el nivel de exigencia que implica una competencia de esta magnitud representa un riesgo elevado para su salud en esta etapa de su proceso de rehabilitación, lo que podría comprometer su recuperación a largo plazo”.

    El ex vaquero de Panamá Oeste viene de su mejor campaña en Las Mayores, en la que bateó para .284, con 19 cuadrangulares y 66 carreras empujadas, en 107 partidos.

    De igual forma se conoció que el coclesano Luis Castillo será su reemplazo en el roster para esta competencia. Castillo ya estuvo con Panamá en la edición de 2023.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

