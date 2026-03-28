Iván Herrera responde con doble productor en victoria de los Cardenales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El receptor panameño impulsó una carrera clave en el octavo episodio, mientras el novato JJ Wetherholt definió el juego

El panameño Iván Herrera aportó con el madero en el momento oportuno al conectar un doble remolcador en la parte baja del octavo episodio, en la victoria de los St. Louis Cardinals por 6-5 sobre los Tampa Bay Rays este sábado.

Herrera pegó un batazo elevado y sólido hacia el jardín central que no pudo controlar el patrullero Cedric Mullins, permitiendo que Jordan Walker anotara desde la inicial. En la jugada, Victor Scott II avanzó hasta la antesala, ampliando la amenaza ofensiva de los locales.

Ivan Herrera hit this RBI double 393 ft



It’s a HR in 7 ballparks #STLCards pic.twitter.com/do4O9b6Ozc — STL Sports Central (@STLSprtsCntrl) March 28, 2026

El receptor dejó su promedio en .125, producto de un imparable en ocho turnos, con dos carreras empujadas.

Sin embargo, el desenlace del encuentro se escribió en entradas extras. El novato JJ Wetherholt se vistió de héroe al conectar un sencillo de dos carreras en la décima entrada, asegurando el triunfo para los Cardenales en apenas su segundo juego en las Grandes Ligas.

Wetherholt, séptima selección del draft amateur de 2024, respondió ante el relevista Griffin Jax (0-1) con un batazo al jardín derecho que remolcó las carreras decisivas. El episodio lo abrió Walker con base por bolas tras cuatro lanzamientos, y posteriormente Scott II ejecutó un toque de sacrificio que colocó en posición anotadora tanto a Walker como al corredor automático Nathan Church.

El partido tuvo un sólido trabajo monticular por parte de Michael McGreevy, quien lanzó seis entradas sin permitir hits. El derecho toleró dos bases por bolas y recetó cinco ponches antes de abandonar el montículo tras 96 lanzamientos, dejando encaminado el encuentro para San Luis.

A pesar de ello, Tampa Bay reaccionó en la décima entrada. Yandy Díaz conectó un sencillo al jardín central frente al ex relevista de los Rays Ryne Stanek (1-0), devolviéndole momentáneamente la ventaja a su equipo por 5-4.

Por su parte, el abridor de los Rays, Joe Boyle, tuvo un inicio complicado al permitir dos carreras y tres imparables en el primer episodio. Sin embargo, logró recomponerse y retiró a los siguientes 16 bateadores de forma consecutiva, manteniendo a su equipo en el juego.

En un duelo que combinó dominio desde la lomita y dramatismo ofensivo en los episodios finales, Herrera logró hacerse notar con un batazo oportuno, mientras San Luis encontró en su joven talento la clave para salir airoso en casa.