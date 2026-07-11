La emotiva reacción de Iván Herrera tras ser llamado al Juego de Estrellas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño se emocionó al recordar a su madre y el camino que lo llevó a cumplir su sueño.

El llamado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas tomó por sorpresa a Iván Herrera, pero también marcó uno de los momentos más significativos de su joven carrera en el béisbol de las Mayores.

El panameño vive este reconocimiento como el resultado de un largo camino que comenzó años atrás y que lo llevó a debutar en las Grandes Ligas en 2022.

“No lo esperaba, pero estoy muy agradecido. Lo primero que pensé fue mi mamá”, confesó Herrera en entrevista con Tamar Sher, dejando ver el lado más humano detrás de su logro.

Iván Herrera fue convocado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2026 y se convirtió en el primer pelotero panameño seleccionado para el clásico de mitad de temporada desde la participación de Mariano Rivera en 2013. El receptor de los Cardenales de San Luis ocupará un lugar… pic.twitter.com/MRsgnKX0y2 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 11, 2026

El pelotero, de 26 años, no ocultó la emoción al recordar el papel fundamental que tuvo su madre durante su desarrollo, especialmente en los momentos más difíciles de su proceso como profesional.

“Ella pasó todo el proceso conmigo. Ella sufrió como yo cuando las cosas no iban bien”, agregó.

El receptor fue convocado para el clásico de mitad de temporada en reemplazo de Shohei Ohtani, quien quedó fuera por una inflamación en la rodilla izquierda.

Iván Herrera has been named to the NL All-Star team!



He replaces Shohei Ohtani on the roster. pic.twitter.com/Fi0m9FmhLW — MLB (@MLB) July 10, 2026

Esta convocatoria representa mucho más que una distinción individual. Para Herrera, es también la confirmación de que los sueños que tuvo de niño pueden cumplirse. Así lo dejó claro al recordar uno de los momentos que marcó su infancia, cuando conoció a Mariano Rivera.

“Estoy muy emocionado. Cada vez que hablo con los niños lo hago porque cuando tenía 12 o 13 años tuve la oportunidad de conocer a Mariano Rivera”, expresó.

“Eso significó mucho para mí. Me hizo creer que podía llegar a ese nivel”, añadió.

Ahora, Herrera no solo sigue ese camino, sino que también escribe su propia historia. Se convierte así en el primer panameño en participar en un Juego de Estrellas desde 2013, precisamente cuando Rivera tuvo su última aparición en este evento.