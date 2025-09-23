Iván Herrera se someterá a cirugía de codo al terminar la temporada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El beisbolista panameño Iván Herrera estaría pasando por el quirófano al terminar la temporada regular para someterse a una cirugía en el codo.

Esto lo anunciaron los periodistas Jim Hayes, de FanDuel Sports Network, y Jeff Jones, de Belleville News-Democrat, quienes comentaron que el objetivo del istmeño es estar listo para la primavera y jugar en la receptoría.

“Iván Herrera planea operarse el codo después de la temporada para prepararse para volver a la receptoría”, dijo Hayes.

“Dice que ha tenido un problema en el codo durante un par de temporadas, lo que le impidió colocar el brazo en la posición correcta para lanzar a segunda base”, agregó.

Iván Herrera SMASHED this ball! pic.twitter.com/CMAJQPmxk5 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 23, 2025

Herrera, de 25 años, ha mostrado su buena capacidad ofensiva al batear para .281, con 18 jonrones y 62 carreras empujadas en 102 partidos.

“Como Jim Hayes acaba de tuitear, Iván Herrera planea operarse para extraerle los cuerpos sueltos del codo derecho al final de la temporada”, indicó Jones.

“Espera estar a pleno rendimiento para la primavera... Cómo encajará eso en su trabajo invernal está por determinar, pero el programa que el equipo diseñó para él se creó con conocimiento de la cirugía pendiente y con planes de integrarla en sus asignaciones invernales”, añadió.

"Oh, baby!"



Iván Herrera launches a 2-run bomb! 💣 pic.twitter.com/9gzjqqCQo1 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 21, 2025

El pelotero oriundo de Panamá Oeste debutó en la Gran Carpa en 2022 con los Cardenales, con quienes acumula 23 cuadrangulares y 94 carreras empujadas.