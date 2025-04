Iván Herrera sigue encendido: conectó su cuarto jonrón de la temporada

El pelotero panameño Iván Herrera sigue aprovechando su buen momento a la ofensiva, al conectar este viernes 4 de abril el cuarto cuadrangular de la temporada, en la derrota de los Cardenales de San Luis 13-9 ante los Medias Rojas de Boston, en el Fenway Park.

Herrera, de 24 años, sacó la bola del parque en el cuarto episodio, cuando conectó por todo el jardín derecho del coliseo un slider a Walker Buehler. Este cuadrangular de tres carreras encontró en base a Nolan Arenado y Alec Burleson.

El oriundo de Panamá Oeste, bateó en este juego de 5-1, con tres remolcadas, una anotada y un ponche. Dejó su promedio en .400, con cuatro cuadrangulares y 11 carreras remolcadas.

Esto ocurre luego de que Herrera sonara el miércoles tres vuelacercas y remolcara seis anotaciones, en el triunfo de los Cardenales 12-5 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Iván Herrera becomes the first catcher in Cardinals history with three home runs in one game! 💣 pic.twitter.com/pJ7SJ1wpWw