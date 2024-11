Iván Herrera tuvo una temporada de crecimiento con los Cardenales de San Luis

Escuchar audio noticia

El receptor panameño Iván Herrera demostró en esta temporada su madurez, calidad y ofensiva en su tercera temporada con Cardenales de San Luis.

Herrera sacó a relucir su liderazgo detrás del plato y su determinación para volver de una lesión, en una campaña en la que arrancó desde el opening day.

“Fue una temporada muy positiva, de altas y bajas, como todos los años. Siempre se hace un poquito más difícil cada año, pero siempre podemos salir de la manera correcta, de los slump”, dijo Herrera en una entrevista a La Prensa.

“Este año de verdad que fue muy positivo y de verdad que me sentí muy contento con todo lo que pasó”, agregó.

