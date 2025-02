Iván Herrera y Miguel Amaya inician su preparación en los campos de entrenamiento

Escuchar audio noticia

Los receptores panameños Iván Herrera y Miguel Amaya ya se reportaron en los campos de entrenamiento con sus organizaciones de cara a la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Herrera, de 24 años, se prepara para el inicio de su cuarta campaña con los Cardenales, luego de hacer su debut en Las Mayores 2022.

El máscara bateó el año pasado para .301, con cinco jonrones y 27 carreras empujadas en 72 partidos. Estas fueron marcas personales, en las que acumuló 229 turnos, conectó 69 imparables y 37 anotadas.

En su paso por la Gran Carpa, acumula cinco vuelacercas y 32 producidas, en 96 encuentros.

Por su parte, Amaya, de 24 años, se prepara para su segunda campaña completa en la Gran Carpa con los Cachorros de Chicago.

El santeño viene de batear para .232, con ocho cuadrangulares y 47 remolcadas en 117 encuentros.

El año pasado, Amaya fue el receptor que comandó a Shota Imanaga, Nate Pearson y Porter Hodge a tirar un partido sin hit ni carreras.

The first @Cubs no-hitter at Wrigley Field in 52 years will live on in Cooperstown!



A ball signed by Shota Imanaga, Porter Hodge and Nate Pearson will be donated to the Hall of Fame. pic.twitter.com/mhGOrVr40p