Iván Herrera y Olmedo Sáenz eligen como favorito a los Dodgers en la Serie Mundial

Los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles se vuelven a topar en una Serie Mundial después de 41 años.

Este Clásico de Otoño acumula una gran cantidad de historias, anécdotas y una acérrima rivalidad desde que los Dodgers jugaban de local desde Brooklyn.

En esta edición, estas colosales organizaciones presentan estrellas como Aaron Judge, Juan Soto, Giancarlo Stanton por el lado de la Gran Manzana, mientras que los Dodgers tienen en sus filas Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Mookie Betts. Esto complica a la hora de hacer un pronóstico.

Para conocer cuál podría ser el nuevo campeón de la Serie Mundial, La Prensa conversó con Olmedo Sáenz e Iván Herrera, quienes afirmaron que los Dodgers son los grandes favoritos.

“Los Dodgers son favoritos y creo que van a ganar en seis partidos. Va a ser una serie disputada, porque los Yankees también son un tremendo equipo, no por casualidad están en la Serie Mundial. Han hecho un trabajo muy importante para llegar desde hace muchísimos años, y ahora logran meterse”, expresó Sáenz, quien vistió la camiseta de los Dodgers de 2004 a 2007.

“Los Dodgers son un equipo muy sólido en todas sus líneas, disciplinado al bateo, su relevo, que era una incógnita, ha hecho el trabajo. Después del partido de eliminación contra San Diego, el equipo ha ido mejorando”, agregó.

Los Yankees llegaron a esta instancia al dejar en el camino a los Reales de Kansas City (3-1) y Guardianes de Cleveland (4-1), mientras que los Dodgers eliminaron a los Padres de San Diego (3-2) y Mets de Nueva York (4-2).

Por su parte, Iván Herrera, receptor de los Cardenales de San Luis, no dudo en decidirse por los Dodgers, luego de haberlos enfrentado durante la temporada regular y al observar sus actuaciones en la postemporada.

