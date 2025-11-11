Iverson Molinar confirma su participación con Panamá en el inicio del camino mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canastero panameño Iverson Molinar confirmó su participación para las dos primeras fechas del Clasificatorio FIBA rumbo al Mundial de Catar 2027, una noticia que fortalece el plantel nacional de cara a sus compromisos ante Uruguay, programados para el 27 y 30 de noviembre.

Esto lo informó la Federación Panameña de Baloncesto, al indicar que Molinar estará con la selección en el inicio de la eliminatoria mundialista.

El talentoso istmeño, de 25 años, es una de las principales figuras del baloncesto panameño actual. El armador milita en el U-Banca Transilvania Cluj-Napoca de Rumania, donde compite en la Basketball Champions League.

Antes de su llegada al baloncesto rumano, brilló con el Hapoel Be’er Sheva de Israel, destacándose como uno de los jugadores más completos de la liga, además de sumar experiencia en la G-League de la NBA, con los Wisconsin Herd y los Capitanes de Ciudad de México.

La incorporación de Molinar se suma a la confirmación de Akil Mitchell, otro referente de la selección, quien también estará disponible para la ventana clasificatoria.

El conjunto panameño, bajo la dirección del técnico Gonzalo García, debutará el 27 de noviembre ante Uruguay en la Arena Roberto Durán, desde las 8:40 p.m., y volverá a enfrentarse al equipo charrúa el 30 de noviembre, en el Antel Arena de Montevideo, a las 7:40 p.m.

Panamá integra el Grupo A, junto a Argentina, Uruguay y Cuba, en una fase que marcará el inicio del sueño mundialista rumbo a Catar 2027.