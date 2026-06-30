Iverson Molinar lidera a Panamá en la ventana clave ante Cuba y Argentina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El canastero expresó que los dos partidos será importante para la selección que busca avanzar a la siguiente fase de la eliminatoria mundialista para Catar 2027.

Iverson Molinar destacó la importancia de los dos compromisos que afrontará la selección en la ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2027, en una serie en la que Panamá buscará la clasificación.

El equipo dirigido por Nelson Colón abrirá esta ventana el próximo 2 de julio ante Cuba, en la Arena Roberto Durán, en un duelo directo por el tercer cupo del grupo D. El conjunto cubano aparece como rival inmediato en la pelea por avanzar, en un encuentro que puede resultar determinante para ambas selecciones.

“El enfoque está alto, sabemos que estos dos partidos que vienen. No solamente contra Cuba sino contra Argentina, y obviamente el de Cuba para pasar, pero con Argentina para saber cómo está el nivel de nosotros”, expresó Molinar.

“Se siente bien estar de vuelta. Tenemos nuevas caras, tenemos caras como Jordan Woods, y tenemos a Ricky Lindo esta vez”, agregó.

El quinteto istmeño llega a esta instancia con marca de 1-3, luego de caer en dos ocasiones ante Uruguay (60-93 y 84-82) y frente a Argentina (101-75), resultados que obligan al conjunto istmeño a hacerse fuerte en casa para mantener opciones de clasificación. El segundo compromiso será precisamente ante Argentina, segundo del grupo con registro de 3-1.

“Jugar en casa para mí es como, se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en jugar en casa. Es un honor, es un orgullo poder representar al país siempre”, destacó.

Molinar viene de proclamarse campeón con Cluj-Napoca en Rumanía, además de su participación en la ABA League (13.1 puntos por partido) y la Eurocup (13.9 puntos por partido), antes de incorporarse al KK Budućnost Podgorica.