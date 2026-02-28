Iverson Molinar lidera triunfo de Panamá sobre Cuba en las eliminatorias mundialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección nacional de baloncesto consiguió este viernes por la noche su primera victoria en las eliminatorias FIBA Américas rumbo a Catar 2027, al imponerse 84-81 sobre Cuba ante 6,533 aficionados en la Arena Roberto Durán.

Panamá tuvo un inicio sólido, marcando diferencias desde el primer cuarto con un parcial de 29-19 que le permitió tomar el control del partido. El segundo periodo fue más equilibrado (20-20), manteniendo la ventaja para los locales antes del descanso.

El equipo panameño llegó a tener una ventaja máxima de 12 puntos, apoyado en la conducción de Iverson Molinar y el aporte en la pintura de Ernesto Oglivie. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió tras el descanso.

El tercer cuarto fue el más complicado para Panamá. Las pérdidas de balón y la alta efectividad de Cuba en el tiro de campo permitieron a los visitantes recortar distancias e incluso poner en peligro la ventaja local, tras un parcial de 30-21. El cierre también fue apretado (13-12), con un desenlace definido en los minutos finales.

Molinar fue el líder ofensivo del encuentro con 26 puntos, mientras que Oglivie aportó 22 unidades en una actuación clave cerca del aro. También destacó Luis Rodríguez Jr., quien sumó 12 puntos tras haber sido incorporado al roster en reemplazo de Jhivvan Jackson, baja por lesión en la antesala del compromiso.

El quinteto nacional, que buscaba su primer triunfo en esta fase clasificatoria, mostró dos caras durante el encuentro. Tras una primera mitad controlada, el rendimiento bajó en el complemento, donde el margen se redujo considerablemente ante la reacción cubana.

A pesar de ese tramo adverso, Panamá logró sostener la ventaja en los minutos finales y asegurar una victoria que le permite sumar en la tabla y mantenerse en la pelea dentro del Grupo D.

El equipo ahora pondrá su atención en su próximo compromiso, cuando visite a Argentina este lunes en la continuidad de la ventana clasificatoria.