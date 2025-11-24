Iverson Molinar se pierde el arranque de las eliminatorias rumbo a Catar 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá arrancará su camino hacia el Mundial de la FIBA Catar 2027 sin una de sus principales figuras: Iverson Molinar.

El armador de 25 años, actualmente jugador del U-BT Cluj-Napoca de Rumania, confirmó que no podrá estar presente en los primeros dos partidos de las eliminatorias, que se disputarán ante Uruguay el 27 de noviembre en Ciudad de Panamá y el 30 del mismo mes en Montevideo.

Molinar explicó la situación a través de un video difundido en redes sociales, donde detalló que una lesión lo obliga a permanecer en Europa, siguiendo las recomendaciones médicas de su club.

“Buenas mi gente, acá Iverson Molinar. Primero que todo, quiero desearles mucha suerte a los pelados en esta ventana contra Uruguay en Panamá. Y que segundo, lastimosamente no voy a poder participar en esta ventana, ya que los doctores de mi equipo me recomendaron quedarme y recuperarme de una lesión que estoy sufriendo ahorita mismo”, expresó el jugador.

El base agregó que deseaba vestir la camiseta nacional en esta ventana, pero que apoyará desde la distancia. “Me hubiera gustado poder participar con los pelados en esta ventana, pero aquí estaré apoyándolos desde lejos y para la próxima estaré”, añadió.

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) reaccionó de inmediato en Instagram, enviándole un mensaje de apoyo: “Te deseamos pronta recuperación 1VM”.

Con esta baja, Panamá —dirigida por el argentino Gonzalo García— deberá reorganizar su rotación en la conducción para enfrentar a Uruguay en el inicio de un camino eliminatorio que comprende seis partidos de la primera ronda.

Tras los duelos ante los charrúas, la selección visitará La Habana el 27 de febrero y luego jugará en Buenos Aires el 2 de marzo. Para cerrar la fase, recibirá a Cuba y Argentina los días 2 y 5 de julio, respectivamente.

El formato otorga tres cupos por grupo para avanzar a la fase final, donde los 12 mejores equipos de América competirán por siete boletos al Mundial.

Panamá ha disputado cuatro Copas del Mundo, pero no ha logrado clasificarse en las últimas cuatro ediciones, por lo que este proceso representa una nueva oportunidad para volver a la élite.