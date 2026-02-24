Iverson Molinar vuelve a Panamá con un nuevo motor: su hijo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El base panameño vive un momento especial fuera de la cancha mientras lidera la preparación del equipo nacional, que entrenó este martes en la Arena Roberto Durán de cara al duelo ante Cuba

Entre pañales, viajes y partidos, el armador Iverson Molinar atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida. El base panameño, que fue padre en noviembre pasado, está desde el domingo concentrado con la selección que se prepara en la Arena Roberto Durán para enfrentar a Cuba.

Molinar, de 26 años y actual jugador del U-BT Cluj-Napoca, regresó al país tras un largo itinerario que incluyó una escala en Estambul, Turquía. Fuera de micrófonos reconoció que arrastra algo de jet lag.

El domingo observó a sus compañeros y este martes completó su segundo entrenamiento, antes de hablar de su presente, que incluye uno de los momentos más importantes de su vida personal. En noviembre pasado, apenas semanas antes de cumplir los 26, Iverson y su pareja dieron la bienvenida a su primer hijo.

“Primero que todo, darle gracias a Dios de poder representar al país de nuevo. Estamos muy emocionados”, expresó el armador, quien no ocultó la felicidad que le genera esta nueva responsabilidad fuera de la duela.

“Me pone muy feliz cada vez que pienso en lo que estoy siendo ahora mismo como padre. Es muy emocionante, también nervioso, porque tengo un niño que depende de mí, pero trae mucha alegría”, comentó.

“Con mi esposa es muy fácil, ella trata de poder ayudarme con mi profesión a la vez que viajo demasiado pero no, trae mucha felicidad”, agregó.

Mientras asimila ese cambio en su vida, Molinar también se enfoca en el reto inmediato con la selección. Panamá se prepara para enfrentar a Cuba este viernes. A tres días del compromiso, el equipo realizó un fogueo interescuadras con los 15 jugadores disponibles, buscando ajustar detalles tácticos y consolidar la idea de juego del nuevo cuerpo técnico.

El egresado de Mississippi State reconoció que el grupo llega con altas expectativas para esta ventana clasificatoria, luego de no jugar los partidos contra Uruguay en noviembre.

“No pude estar, pero ahora venimos con la mente positiva y con expectativas muy altas”, comentó.

Dentro de la cancha, el mensaje es claro: imponer el estilo de juego y mantener la intensidad durante los 40 minutos. “Jugar nuestro juego, estar cómodos y darlo todo con bastante energía, tanto los titulares como los que vienen de la banca. Eso será clave”, explicó.

Molinar también destacó el impacto del nuevo cuerpo técnico, que busca implementar una identidad basada en la defensa, un aspecto que considera fundamental para aspirar a la clasificación.

“No hay frase mágica, la defensa es lo que gana campeonatos. Estamos tratando de inculcar esa cultura que ellos traen de Puerto Rico”, señaló.

Finalmente, el armador hizo énfasis en el papel de la afición, especialmente ahora que Panamá será local en este compromiso. “La fanaticada es una de las cosas más importantes cuando jugamos en casa. Yo le llamo el sexto hombre. Mientras más gente tengamos y más ruido haya, será mucho mejor para nosotros”.