Jaguars, Lions, Águilas y Fermi triunfan en Liga Junior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga Junior vivió una jornada equilibrada con empates sin goles, victorias por la mínima y actuaciones destacadas en la segunda fecha del torneo.

La Liga Junior continuó su campaña este pasado domingo con la disputa de su segunda fecha, con una cartelera de seis partidos. La jornada completa se celebró en el Yappy Park de Paseo del Norte.

El primer partido fue un empate sin goles entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y los Tigers del Smart Academy.

El segundo encuentro fue triunfo por la mínima de los Jaguars del Metropolitan School sobre los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Álvaro Buitrago anotó el único gol del partido.

El tercer choque fue victoria por 3-1 de los Lions del Colegio Real sobre los Thunders del Instituto Atenea. Efraín Becerra, Matías Saavedra y Diego Valladares marcaron para los Lions, mientras que Mateo Morhunovskyi anotó el único gol de los Thunders.

El cuarto duelo de la tarde fue otro empate 0-0 entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Spartans del Colegio La Salle.

El penúltimo cotejo de la jornada fue victoria de las Águilas del Colegio Javier por 2-0 sobre los Mustangs del Panamerican School. Samuel Modelo y un autogol aportaron los tantos del Colegio Javier.

El último enfrentamiento de la jornada fue el triunfo del Instituto Enrico Fermi por 3-1 sobre los Dolphins de la International School of Panama. Ignacio Camarillo y un doblete de Gustavo Ávila marcaron para el Fermi, mientras que Gabriel Novey descontó para los Dolphins.

Calendario de la tercera fecha

Este domingo regresa la acción a la Liga Junior, con una cartelera de seis partidos en el Yappy Park, bajo el siguiente itinerario:

Panamerican School vs. International School of Panama - 8:30 a.m.

Academia Interamericana vs. Smart Academy - 9:30 a.m.

El Colegio de Panamá vs. Colegio Brader - 10:30 a.m.

Instituto Atenea vs. Thomas Jefferson School - 11:30 a.m.

Metropolitan School vs. Colegio Real - 12:30 p.m.

Colegio Javier vs. Colegio La Salle - 1:30 p.m.