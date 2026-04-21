Jaguars, Tigers, Fighting Owls y Lions triunfan en fecha 2 de Liga10

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Liga10 Sub-18 vivió una jornada intensa con empates dramáticos, remontadas y goleadas, dejando emociones fuertes rumbo a la tercera fecha del torneo.

Este sábado se jugó la segunda jornada de la Liga10 en su categoría Sub-18, con una cartelera de seis partidos. La jornada completa se celebró en el Yappy Park de Paseo del Norte.

Los Dolphins de la International School of Panama y los Green Panthers del Instituto Panamericano abrieron la jornada protagonizando un empate cardíaco 1-1. Tomás Giraldo adelantó a la ISP en el minuto 29, pero Luis Navarrete igualó sobre el final con un gol en el minuto 60 de penal.

El segundo encuentro no se quedó atrás y también ofreció remontada y definición agónica en el triunfo por 2-1 de los Jaguars del Metropolitan School sobre los Eagles de El Colegio de Panamá. Fiorentino Tizzoni abrió el marcador para los Eagles al 28, pero goles de Ali Farhat al 33 y Alessandro Carretero al 60 le dieron la victoria a los Jaguars.

El tercer choque fue victoria por la mínima de los Tigers del Smart Academy sobre las Águilas del Colegio Javier. Juan López, en el minuto 20, anotó el único gol del partido.

En el cuarto duelo de la fecha, los Spartans del Colegio La Salle y los Mustangs del Panamerican School empataron 1-1. Juan Castro abrió el marcador para La Salle al 37, mientras que Orlando De Vicente igualó para el Panamerican en el 44.

El penúltimo partido del día fue victoria de los Fighting Owls de la Academia Interamericana por 2-1 sobre el Instituto Enrico Fermi, consiguiendo la revancha por la SuperCopa del año pasado. Un autogol al minuto 7 y un tanto de Roberto Alfaro al 9 marcaron para la AIP, mientras que Benjamín Mendoza Chu anotó el único gol del Fermi.

El último partido de la fecha fue la victoria por 4-0 de los Lions del Colegio Real sobre los Thunders del Instituto Atenea. Angelo Simpson firmó un triplete, acompañado de un autogol que selló el triunfo.

Cronograma de la fecha 3

Este sábado se disputará la tercera jornada de la Liga10, con una cartelera de seis partidos en el Yappy Park de Paseo del Norte, bajo el siguiente itinerario:

Colegio Javier vs. Academia Interamericana – 1:00 p.m.

El Colegio de Panamá vs. Colegio Brader – 2:30 p.m.

Instituto Atenea vs. International School of Panama – 4:00 p.m.

Colegio La Salle vs. Thomas Jefferson School – 5:30 p.m.

Instituto Panamericano vs. Colegio Real – 7:00 p.m.

Smart Academy vs. Metropolitan School – 8:30 p.m.