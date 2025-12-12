Jaime Arboleda vuelve al ring en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El púgil panameño Jaime Arboleda (20-4-1, 15 KOs) regresará a pelear ante su público este sábado 13 de diciembre, cuando encabece la cartelera programada en el gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon, ubicado en la Cinta Costera. La velada marca su retorno al ring en territorio nacional después de más de tres años de actividad internacional.

El evento es organizado por G&V Entertainment y Master Promotions y tendrá como combate estelar la disputa del título nacional de las 135 libras entre Arboleda y Orlando “El Virus” Mosquera (15-4-1, 3 KOs). El enfrentamiento está pactado a 10 asaltos y representa un choque de estilos entre dos boxeadores con recorrido nacional y aspiraciones dentro de la división ligera.

La última presentación de Arboleda en Panamá ocurrió en agosto de 2022, cuando consiguió una victoria por decisión unánime sobre el dominicano Jhonatan Arenas.

Tras aquel combate, el panameño registró un recorrido competitivo fuera del país: sumó un triunfo en Colombia, cayó en presentaciones en Estados Unidos y Japón, y en 2025 empató en México.

Orlando Mosquera, por su parte, llega con una marca similar en experiencia, aunque con un porcentaje menor de nocauts. El púgil oriundo de San Miguelito libró una batalla este viernes para cumplir el peso en la báscula.

La cartelera también incluye otros combates de interés. En las 154 libras, Alex Esponda y Maykol Mendoza disputarán un combate a 10 asaltos, un choque que podría definir futuras oportunidades dentro de la categoría superwelter. En los ligeros, William Vargas enfrentará a Tony Gómez en un pleito pactado a seis rounds.

El programa se completa con dos combates adicionales. En las 118 libras, Lorena Ascanio se medirá a Jacksury Gordon, en una pelea que contribuye al impulso del boxeo femenino en el país. Mientras tanto, en las 147 libras, Yardiel Rodríguez enfrentará a Iván Vergara, en un choque que abrirá la cartelera y promete acción desde el inicio.