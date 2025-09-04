Panamá, 04 de septiembre del 2025

    Béisbol

    Jaime Barría lanzará con los Toros del Este en República Dominicana

    Humberto Cornejo
    Jaime Barría con los Algodoneros de Unión Laguna. Foto: Tomada de @AlgodonerosUL

    El lanzador abridor Jaime Barría fue anunciado como refuerzo de los Toros del Este, en su tercera temporada en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) y segunda consecutiva con el equipo romanense.

    La temporada pasada, Barría registró marca de 1-2 y efectividad de 3.12 en 17.1 entradas. Además, ponchó a 14 bateadores y limitó a la oposición a un promedio de .188.

    “Otro abridor probado en Lidom que viene sin limitaciones por la campaña completa, un paso más que nos permite ir formando una rotación confiable para inicios de temporada”, indicó Jesús Mejía, gerente de los Toros.

    El metropolitano viene de ver acción con los Algodoneros de Unión Laguna, en la Liga Mexicana de Béisbol, con quienes tuvo marca de 6-3 y efectividad de 4.80 en 84.1 entradas de labor.

    Barría, de 29 años, cuenta con seis campañas de experiencia en las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles, donde acumuló récord de 22-32 y un porcentaje de carreras limpias de 4.38.

    Los Toros confirmaron que el lunes 22 de septiembre inician los entrenamientos de pretemporada.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


