Jaime Penedo disfruta ver a una sólida selección de Panamá en la Copa Oro y en la eliminatoria mundialista

Jaime Penedo, leyenda del fútbol panameño recordado por formar parte de la primera selección mundialista en Rusia 2018, disfruta ver una selección de Panamá sólida y con todas las herramientas para lograr conseguir ese boleto a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De igual forma, este guardameta, que brindaba seguridad y liderazgo bajo los tres palos, se refirió al desempeño de La Roja en la presente Copa Oro, luego de golear a Guadalupe y antes de enfrentarse este viernes a Guatemala.

“Tenemos un grupo sólido, tanto en la cancha como fuera de ella. Eso es importante, porque al final eso es lo que te puede llevar a obtener grandes logros. Siento que también, bueno, que todo está muy encima. En este semestre ya se define la clasificación a una posible segunda Copa del Mundo y, Dios primero, estaremos ahí”, manifestó Penedo en declaraciones a La Prensa, durante la visita del trofeo de la Copa del Mundial de la FIFA, evento que fue organizado por VISA.

The Final Round is set! 🔥



Who will punch their ticket to the FIFA World Cup? 🏆🌎 pic.twitter.com/GgrpT6KExi