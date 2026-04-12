Jair Palacios estalla tras penal y pide investigar al jugador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alianza y Plaza Amador empataron 1-1 en un partido marcado por una jugada polémico, en la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026.

El empate 1-1 entre Alianza y Plaza Amador, en duelo directo por el liderato de la Conferencia Este del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), dejó como principal protagonista una jugada polémica que derivó en fuertes declaraciones del técnico Jair Palacios, al concluir el partido en el COS Sport Plaza.

El encuentro, que se mantenía cerrado y con ventaja para Alianza, cambió en el minuto 72 tras una acción dentro del área. Luego de un centro, el balón fue desviado con la mano por Ricardo Mitre en el área chica, lo que llevó al árbitro a sancionar el penal a favor de Plaza Amador.

“El penal es claro, es evidente que el jugador le metió la mano a la pelota. Ahora voy a investigar por qué le metió la mano a la pelota, porque es evidente, es muy descarado. No tengo que decirle al árbitro nada, no tengo que reclamar a ese señor. ¿Qué le voy a reclamar si el penal es evidente? ¿Cómo le va a meter la mano a la pelota de esa manera? Un partido cerrado. Estas son las cosas del fútbol que no van", dijo Palacios al terminar el partido en la transmisión de Deportes RPC.

“Yo no las entiendo, yo no trago entero. Ese jugador tiene que estar en investigación. ¿Por qué ese jugador no le puede meter la mano a esta hora, a un partido de esta hora? Cerrado un partido. ¿Cómo voy a estar contento? Si yo sé lo que se trabaja en la semana. Esto trae sus consecuencias, las va a tener. Disculpa que yo sea tan sincero, porque yo soy un tipo franco", añadió.

Desde los doce pasos, Erick Davis convirtió al minuto 75 para establecer el empate definitivo. La jugada generó reclamos por parte del banquillo de Plaza Amador, que solicitaba además la expulsión, situación que no se produjo en la acción, aunque sí terminó viendo la tarjeta roja Ricardo Phillips por protestar.

Alianza había tomado la ventaja en el minuto 36, cuando Manuel Rodríguez anotó tras un tiro de esquina, en un partido que hasta ese momento se caracterizaba por su intensidad y equilibrio.

Con este resultado, Plaza Amador se mantiene como líder de la Conferencia Este con 24 puntos, mientras que Alianza queda en la segunda posición con 22 unidades. Cabe recordar que el primer lugar del grupo avanza directamente a las semifinales, cuando restan solo tres jornadas por disputarse.

En otro resultado de la jornada, San Francisco y Club Atlético Independiente empataron sin goles en el estadio Agustín Muquita Sánchez. El CAI alcanzó las 16 unidades, mientras que San Francisco suma 14, manteniéndose en la pelea dentro de la Conferencia Oeste.