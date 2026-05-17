Jair Palacios lleva a Alianza a otra final y sueña con el título ante Plaza Amador

El técnico capitalino superó en penales en penales al Veraguas United y buscará revancha en la final del Torneo Clausura 2026.

El técnico Jair Palacios volvió a poner a Alianza FC en una final del fútbol panameño, consolidando un proyecto basado en la disciplina, la fe y la convicción de un grupo que ha sabido competir en escenarios exigentes.

El experimentado estratega capitalino lideró a su equipo a una clasificación de carácter como visitante, tras imponerse en penales (0-3) al Veraguas United, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en el estadio Toco Castillo, de Santiago, y ahora apunta a una nueva oportunidad de título ante el bicampeón Plaza Amador.

“Yo creo que la gloria primero es de Dios, segundo, el trabajo se refleja, quizá yo no tengo la nómina que tengan los demás, pero tengo una nómina de puros muchachos convencidos, seguros, se dejan trabajar…”, expresó.

El encuentro fue intenso y cargado de emociones. Alianza tomó ventaja al minuto 69 con gol de John Jairo Alvarado, pero Veraguas reaccionó rápidamente con un tanto de Gabriel Torres. En los tiempos extra, ambos equipos volvieron a marcar, llevando la definición a los penales, donde los capitalinos fueron más efectivos para asegurar el boleto a la final.

“Entonces, es la fe, la convicción de la que no se ve y la certeza de lo que uno va a hacer. Cuando uno le mete eso al jugador a la cabeza. Yo no necesito a Maradona y a Pelé. Necesito que ese jugador se convierta en Maradona y Pelé”, afirmó.

Alianza disputará nuevamente la final ante Plaza Amador, actual bicampeón y protagonista constante en estas instancias. El técnico reconoce la dificultad del reto que se avecina.

“Es difícil. No es fácil. Por el volumen de jugadores individualmente que tiene. Entonces, hay que trabajar cuatro veces más para buscar eso. Y listo”, señaló Palacios, quien también expresó lo importante que representa disputar otro partido por el título.

“Te voy a decir algo. Para mí significa mucho. Hay que preguntar a los directivos.A los directivos. Significa mucho. Y es algo muy importante.Entonces, hay una revancha. Vamos a esperar que a la mano de Dios las cosas nos salgan bien”, añadió.

El conjunto aliancista llega a esta instancia tras superar una dura serie como visitante, lo que refuerza la confianza de un grupo que busca revancha, luego de quedarse a las puertas del título en el torneo anterior.

“Quiero dar las gracias a los jugadores, pero la gloria y la honra a Dios. Y yo soy simplemente un instrumento para lo que Dios quiera hacer en este país con el equipo donde yo vaya”, concluyó Palacios, dejando claro el espíritu con el que afrontarán una nueva final.

En los duelos directos en la ronda regular, Alianza y Plaza Amador igualaron ambos partidos 1-1 en las jornadas cuarta y 13 del Torneo Clausura 2026.