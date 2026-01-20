Jalisco espera más de tres millones de turistas en el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jalisco prevé una afluencia histórica de turistas durante el Mundial 2026, con Guadalajara como sede de cuatro partidos y un amplio programa cultural y de aficionados.

El gobernador de Jalisco (México), Pablo Lemus, ha señalado este martes que esta región mexicana, que acogerá hasta cuatro partidos del Mundial 2026, espera recibir más de tres millones de turistas durante el torneo.

Así, Guadalajara albergará los partidos de fase de grupos que enfrentarán a Corea del Sur frente al ganador de la repesca UEFA, a México frente a Corea del Sur, a Colombia frente al ganador de la repesca FIFA 1, y el encuentro “más esperado”, entre España y Uruguay.

“El cuarto partido que acogeremos será sin duda el más esperado, dos campeones del mundo en un partido que puede ser definitorio”, afirmó Lemus en un desayuno informativo celebrado en Madrid y organizado por Europa Press.

El gobernador destacó la importancia de la cultura en Jalisco y la catalogó como “la sede más mexicana”, además de poner de relieve el hecho de que será sede mundialista por tercera vez, tras los mundiales de México 70 y México 86.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, puso en valor que la ciudad está preparando la mejor FIFA Fan Fest (zona para aficionados) de las 16 sedes, destacando que se situará en el centro de la ciudad.

Asimismo, anunció un partido de leyendas del Real Madrid y FC Barcelona, además de los conciertos de la banda “Maná” y Alejandro Fernández “El Potrillo”.