Jamaica bate el récord del mundo del relevo 4x100 mixto

Jamaica, con un equipo formado por Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson y Tia Clayton, batió este sábado el récord del mundo de 4x100 con un tiempo de 39.99, en los Mundiales de relevos que se disputan en Gaborone, capital de Botsuana.
Jamaica 🇯🇲 storms to a World Record of 39.99s to win their mixed 4x100m heat at the World Relays!pic.twitter.com/pgP3mdDJIh— Track & Field Gazette (@TrackGazette) May 2, 2026
El equipo jamaicano, el primero en la historia en bajar de los cuarenta segundos, batió el récord del mundo apenas unos minutos después de que Canadá, en una ronda clasificatoria previa, estableciese un efímero récord de 40.07.
Canada’s 4x100 mixed relay set a 40.08 world record in Gaborone, qualifying for the 2027 Worlds, this summer’s Ultimate Championships and Sunday’s final.— CBC Olympics (@CBCOlympics) May 2, 2026
Esta es la primera vez que los Campeonatos del Mundo de relevos se disputan en el continente africano, después de las ediciones en Bahamas, Japón, Polonia y China.