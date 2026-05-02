Panamá, 02 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Atletismo

    Jamaica bate el récord del mundo del relevo 4x100 mixto

    Jamaica hizo historia en los Mundiales de Relevos al imponer un nuevo récord mundial en 4x100 con 39.99 segundos, convirtiéndose en el primer equipo en bajar de los 40.

    EFE
    Jamaica bate el récord del mundo del relevo 4x100 mixto
    Los integrantes del equipo jamaiquino, Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson y Tia Clayton posan con el marcador de tiempo que certifica su logro. Foto: Captura de pantalla

    Jamaica, con un equipo formado por Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson y Tia Clayton, batió este sábado el récord del mundo de 4x100 con un tiempo de 39.99, en los Mundiales de relevos que se disputan en Gaborone, capital de Botsuana.

    El equipo jamaicano, el primero en la historia en bajar de los cuarenta segundos, batió el récord del mundo apenas unos minutos después de que Canadá, en una ronda clasificatoria previa, estableciese un efímero récord de 40.07.

    Esta es la primera vez que los Campeonatos del Mundo de relevos se disputan en el continente africano, después de las ediciones en Bahamas, Japón, Polonia y China.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Benicio Robinson se impone: Asamblea aprueba reforma que debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Asegurados podrán usar solo su cédula en la CSS a partir del 1 de mayo. Leer más
    • Precios de la gasolina vuelven a subir; el diésel baja 10 centavos. Leer más
    • Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte. Leer más
    • China acepta vía judicial para conflicto portuario y busca disminuir tensión con Panamá. Leer más
    • Con el aval del Ministerio de Ambiente, la Asamblea debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones mantiene detención de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar por presunto peculado. Leer más