Jamás lo imaginó: Así fue sorprendido Adrian Olivardía con la capitanía del Tauro FC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con 17 años, Adrián Olivardía será el capitán más joven en la historia del Tauro en el Clásico Nacional.

Sin aún contar la mayoría de edad, Adrián Olivardía ya ocupa un lugar en la historia del Tauro FC. El mediocampista ofensivo recibió la cinta de capitán para los dos primeros partidos del Torneo Clausura 2026 y se convirtió en el jugador más joven en portar el brazalete en la institución más ganadora del fútbol panameño.

Tenía 17 años, 11 meses y 3 días aquella noche en la que salió a la cancha con la cinta de capitán. Ahora, el canterano afrontará otro desafío inédito: disputar el Clásico Nacional 154 como uno de los líderes del vestuario albinegro.

Tauro llega al compromiso del sábado en el COS Sports Plaza con dos empates en igual cantidad de jornadas, tras igualar 0-0 con Sporting San Miguelito y 1-1 frente al Umecit, mientras que Plaza Amador arriba fortalecido luego de vencer 2-0 a Sporting y 2-1 al Luis Ángel Firpo en la Copa Centroamericana.

Pese a ese inicio discreto, Olivardía aseguró que el grupo mantiene plena confianza en el trabajo realizado por el técnico colombiano Gonzalo Soto.

“No empezamos de la manera que queríamos, pero no hemos cambiado la manera ni el estilo de juego que nos está dando el profesor. Vamos a seguir entrenando porque queremos sacar los tres puntos del Clásico.”

El juvenil nacido en 2008 reconoció que jamás imaginó recibir la cinta de capitán tan pronto en su carrera. Reveló que la noticia llegó apenas minutos antes del partido.

“Nos dieron unos abrigos, me estaba colocando el mío y el profesor me dijo que me lo quitara porque debía ponerme la cinta. Fue un momento muy especial”, comentó el estudiante del Instituto José Dolores Moscote.

Más allá del simbolismo, Olivardía entiende que el brazalete representa una responsabilidad dentro de un camerino repleto de futbolistas experimentados.

“Hay muchos compañeros que pueden portar la cinta sin ningún problema, pero me tocó a mí y la estoy tomando con la mayor responsabilidad.”

El volante destacó que el respaldo de los referentes del plantel ha sido determinante para asumir ese nuevo rol.

“Siempre me aconsejan. Uno comparte camerino y entrenamientos con jugadores de mucha experiencia y trata de quedarse con lo mejor de ellos para tomar las mejores decisiones dentro de la cancha.”

En once partidos de LPF, Olivardía acumula 541 minutos con el primer equipo y fue titular en el más reciente Clásico Nacional, disputado en el Yappy Park, donde Plaza Amador se impuso por 1-0.

Ahora espera escribir una historia distinta.

“Plaza es nuestro eterno rival, será un partido muy difícil, y nosotros vamos a competir”, expresó.

El juvenil también resaltó el ambiente que existe dentro del vestuario taurino.

“El camerino está unido. Seguimos el mismo modelo desde el primer día y eso no ha cambiado.”

Los elogios de Soto

Las palabras de Gonzalo Soto sobre Adrián Olivardía, pronunciadas tras la primera jornada del torneo, mantienen plena vigencia después de que el mediocampista de 17 años asumiera la capitanía del Tauro FC y se convirtiera en el jugador más joven en portar el brazalete en la historia del club.

“Para mí es el mejor jugador que hay aquí en estos momentos. Es un jugador que no se le ha valorado lo que él es. Olivardía es un tremendo jugador, fantástico”, expresó el técnico colombiano tras la primera fecha.

Soto considera que Olivardía no solo tiene condiciones para convertirse en una figura importante del Tauro, sino que posee características para estar entre los mejores futbolistas jóvenes del país.

“Creo que darle esa opción para que él también se dé cuenta de que tiene la calidad futbolística. Él es un capitán futbolístico porque juega demasiado”, señaló.

Para Soto, el brazalete no responde únicamente a una decisión simbólica. Es también una forma de reconocer la influencia que el juvenil puede tener dentro del terreno de juego.

“Es un chico que de pronto la prensa y los mismos directivos no le han dado esa importancia. Pero para mí es uno de los mejores diez que hay en el país, en esa categoría. Y espero ponerlo a ese nivel”, manifestó.