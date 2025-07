James Harden renovará con los Clippers por dos años y 81,5 millones de dólares

James Harden renovará con Los Angeles Clippers por dos años y 81,5 millones de dólares, informó este domingo la cadena ESPN.

Shams Charania, el ‘insider’ con mejores fuentes en la NBA en la actualidad, detalló en ESPN que Harden renunciará a su opción de jugador para la próxima temporada por 36,3 millones para firmar un acuerdo más lucrativo.

Breaking: James Harden is declining his player option and intends to sign a new two-year, $81.5 million contract to return to the Los Angeles Clippers, sources tell @ShamsCharania.



The second year has a player option and is partially guaranteed. pic.twitter.com/S3frmBHYkD