James Rodríguez ficha por el Minnesota United de la MLS

El mediapunta permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada.

El Minnesota United de la MLS anunció este viernes el fichaje del colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar la disciplina del Club León mexicano el pasado noviembre.

El mediapunta permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada, informó el equipo en la red social X.

Su fichaje permitirá al exjugador de clubes como el Oporto, el Real Madrid o Bayern Munich, entre otros, contar con minutos y rodarse de cara al próximo Mundial que se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

El jugador colombiano quedó libre tras no renovar su contrato con el Club León a la conclusión del pasado Apertura de México. Rodríguez disputó 30 partidos en menos de un año con el conjunto mexicano en los que anotó 5 goles y repartió 8 asistencias.

El Minnesota United es el decimotercer equipo en la trayectoria de Rodríguez, que nunca ha disputado más de tres temporadas seguidas con un mismo club.

Su fichaje supone un nuevo golpe de efecto para la MLS, que la temporada pasada vio como otros grandes nombres como el argentino Rodrigo De Paul, el alemán Thomas Müller o el surcoreano Heung-min Son se incorporaban a una competición en la que también milita Lionel Messi en el Inter Miami.

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.