Jannik Sinner abandona ante Griekspoor en el Masters 1000 de Shanghai

El italiano Jannik Sinner, segundo favorito y vigente campeón abandonó su partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor y se despidió del Masters 1000 de Shanghai, donde progresa su rival a los octavos de final.
Dañado en la parte interior del muslo derecho, se marchó de la pista de Shanghai cojeando después de tener que ser ayudado por el fisioterapeuta de pista para ser atendido. Intentó jugar pero no pudo y perdió ante Griekspoor después de dos horas y media de partido y cuando su rival ganaba por 6-7(3), 7-5 y 3-2.