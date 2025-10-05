Panamá, 05 de octubre del 2025

    Tenis

    Jannik Sinner abandona ante Griekspoor en el Masters 1000 de Shanghai

    EFE
    Jannik Sinner abandona ante Griekspoor en el Masters 1000 de Shanghai
    El italiano Jannik Sinner en acción durante su partido individual masculino contra Tallon Griekspoor de Países Bajos en el torneo de tenis Shanghai Masters en Shanghái, China, el 05 de octubre de 2025. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

    El italiano Jannik Sinner, segundo favorito y vigente campeón abandonó su partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor y se despidió del Masters 1000 de Shanghai, donde progresa su rival a los octavos de final.

    Dañado en la parte interior del muslo derecho, se marchó de la pista de Shanghai cojeando después de tener que ser ayudado por el fisioterapeuta de pista para ser atendido. Intentó jugar pero no pudo y perdió ante Griekspoor después de dos horas y media de partido y cuando su rival ganaba por 6-7(3), 7-5 y 3-2.

