Jannik Sinner avanza firme y ya está en cuartos de Doha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jannik Sinner superó con solidez a Alexei Popyrin en Doha, amplió su racha ganadora en ATP 500 y avanzó a cuartos de final.

El italiano Jannik Sinner, segundo favorito, ganó en dos sets al australiano Alexei Popyrin, por 6-3 y 7-5, y se situó en los cuartos de final del torneo de Doha, en los que se enfrentará al checo Jakub Mensik.

El transalpino, que tardó 85 minutos en derrotar por segunda vez en tres enfrentamientos al oceánico, 53 de la clasificación ATP, elevó a doce su racha de victorias seguidas en torneos ATP 500 tras ganar los títulos de Pekín y Viena el año pasado.

No tuvo problemas Sinner, muy superior a Popyrin, al que había ganado con autoridad en el pasado Abierto de Estados Unidos.

Entonces, el australiano solo pudo hacer siete juegos repartidos en los tres sets (6-3, 6-2 y 6-2). Esta vez, en Doha, mantuvo el tipo en el segundo parcial, hasta que Sinner rompió en el undécimo juego y encarriló el triunfo.

Serán los decimonovenos cuartos de final en veinte torneos disputados en pista dura desde 2024 para el jugador de San Cándido, que logró su victoria 50 contra tenistas fuera del top 50.

Sinner, el que más victorias en pista dura ha logrado desde el inicio de temporada 2021 (214), se enfrentará en cuartos con el checo Jakub Mensik, que ganó al chino Zhizhen Zhang por 6-3 y 6-2.