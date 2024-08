Jannik Sinner se afianza como el número uno de la clasificación mundial de tenis

Escuchar audio noticia

El italiano Jannik Sinner ha afianzado aún más el número uno de la clasificación mundial de tenis tras imponerse el lunes al estadounidense Frances Tiafoe en la final del Masters 1.000 de Cincinnati.

Sinner, que logró su quinto título en lo que va de año, encabeza la tabla con 9.760 puntos, por los 7.460 que tiene el serbio Novak Djokovic y los 7.360 que acumula el español Carlos Alcaraz, en tanto que el alemán Alexnader Zverev es cuarto con 7.035.

