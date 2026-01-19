Panamá, 19 de enero del 2026

    Fútbol

    Janpol Morales es nuevo refuerzo de Comunicaciones FC

    El atacante panameño fue presentado oficialmente como el segundo fichaje del conjunto crema.

    Humberto Cornejo
    Janpol Morales con la selección de Panamá en un amistoso contra Chile. Cortesía/Fepafut

    El futbolista panameño Janpol Morales fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Comunicaciones FC, convirtiéndose en el segundo refuerzo del conjunto crema de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, en un semestre clave en el que el club buscará evitar el descenso.

    La contratación del atacante istmeño se concretó el pasado viernes, tras una solicitud expresa del director técnico Mario Antonio Figueroa.

    Morales llega procedente del CD Macará de Ecuador, donde fue una de las figuras del equipo. Esta será la primera experiencia del jugador fuera del fútbol ecuatoriano, país en el que desarrolló toda su carrera profesional, defendiendo las camisetas de Cumbayá FC, CD Olmedo, Fuerza Amarilla y Audaz Octubrino.

    En su palmarés, el atacante cuenta con dos títulos: el campeonato de la Serie B de Ecuador en la temporada 2021-2022 con Cumbayá FC y el título logrado con CD Macará en la temporada 2022-2023. Ahora, buscará sumar un nuevo logro en el fútbol guatemalteco.

    “Sabemos que Comunicaciones es uno de los clubes más grandes de Guatemala por su historia y campeonatos que ha logrado. Es una responsabilidad muy grande venir al club y uno tiene que estar a la altura dentro del campo de juego para conseguir los objetivos”, expresó Morales a ESPN.

    “Soy rápido, desequilibrante, me gusta encarar, llegar al área, hacer goles y asistir a mis compañeros; son algunas de mis virtudes. En lo personal, vengo a aportar con goles y asistencias y, con la bendición de Dios, espero ser campeón”, añadió.

    Además de su recorrido a nivel de clubes, Janpol Morales ha sido parte del proceso de la selección de Panamá dirigida por Thomas Christiansen, con la que registra cinco apariciones desde su debut en febrero de 2025. Ha participado en la Liga de Naciones de Concacaf, la Eliminatoria Mundialista rumbo a United 2026 y en un partido amistoso.

    “Estoy preparado para esta nueva historia con Comunicaciones. Con trabajo y sacrificio, todo es posible. Me entusiasma llegar a un club con historia. Hay que asumir responsabilidades dentro del campo de juego y espero llegar a conseguir logros con Comunicaciones”.

    Comunicaciones debutará en el Torneo Clausura 2026 el miércoles 21 de enero, cuando visite a Achuapa en el estadio Winston Pineda Gudiel.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


