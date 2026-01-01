Panamá, 01 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Japa se marcha de Panamá y es el nuevo refuerzo del Aucas ecuatoriano

    EFE
    Japa se marcha de Panamá y es el nuevo refuerzo del Aucas ecuatoriano
    Erick Japa tiene 26 años de edad y milita en la selección dominicana. Archivo

    El atacante de la selección dominicana Erick Japa fue anunciado este miércoles como el primer refuerzo del Aucas, de la primera división de Ecuador, para la próxima temporada.

    Japa se marcha de Panamá tras jugar 28 partidos de LPF con Umecit. El atacante sumó 5 goles y 4 asistencias en 1406 minutos de juego.

    “Tenemos nuestro primer refuerzo para la temporada 2026, Erick Japa. El delantero de la selección absoluta dominicana se suma al proyecto de Aucas 2026”, publicó el club en sus canales oficiales, junto con una fotografía del jugador vistiendo los colores del cuadro capitalino.

    El ‘Papá Aucas’, como también le dicen al equipo, resaltó el perfil del atacante y señaló que sobresale por la “potencia, velocidad y vocación de gol”. “Bienvenido a tu nueva casa, Erick”, expresó el club.

    El Aucas saldrá la próxima temporada en busca del título de la Liga Pro, que ganó por primera vez en su historia en la temporada de 2022.

    Japa, de 26 años, tendrá en la dirección técnica de su nuevo cuadro al colombiano Juan Pablo Buch.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Mulino designa a tres magistrados del tribunal que decide sobre las compras del Estado; reaparecen rostros del pasado. Leer más