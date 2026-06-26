Japón empata con Suecia, avanza como segundo y enfrentará a Brasil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El empate dejó a Japón como escolta del grupo y a Suecia con opciones de avanzar entre los mejores terceros.

Japón y Suecia empataron 1-1 este jueves en Arlington, un resultado que clasificó a la selección japonesa como segunda de su grupo y la enfrentará a Brasil en los dieciseisavos de final.

A point shared to send both Japan and Sweden to the knockouts! 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026

El conjunto sueco, por su parte, quedó muy cerca de avanzar como uno de los mejores terceros.

El desarrollo del encuentro estuvo condicionado por la información que llegaba desde el otro partido del grupo, entre Países Bajos y Túnez.

Los resultados aparecían de forma constante en las pantallas gigantes del estadio AT&T, lo que influyó en un duelo intermitente y con pocos momentos de intensidad.

Con Países Bajos imponiéndose desde temprano por 2-0, tanto Japón como Suecia disputaron una primera mitad con escasas emociones.

El empate sin goles mantenía a los japoneses en la segunda posición del grupo y dejaba a los suecos con amplias posibilidades de clasificarse como uno de los mejores terceros.

Suecia, que reforzó su defensa con una línea de cinco tras la goleada sufrida ante Países Bajos, cedió la iniciativa a Japón y apostó por los balones largos hacia Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

🇸🇪 Sweden have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026

Sin embargo, la estrategia no generó peligro ni dejó espacios para los veloces atacantes japoneses.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu dominó la posesión del balón, aunque generó pocas ocasiones claras.

Daizen Maeda estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que se marchó por encima del arco a los 22 minutos, mientras que Keito Nakamura obligó al guardameta Jacob Zetterström a realizar una gran intervención tras un potente remate.

El partido cambió tras el descanso, impulsado también por el gol anotado por Túnez en el otro encuentro del grupo.

Japón salió con mayor decisión y avisó primero con un disparo de Ao Tanaka que se fue desviado.

Poco después, a los 56 minutos, Daizen Maeda marcó el 1-0 tras recibir un pase filtrado de Ritsu Dōan.

Daizen Maeda de Japón celebra un gol este jueves, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 ante Suecia. EFE/ Kenneth Fernández

La reacción sueca fue inmediata, Anthony Elanga, en su primera intervención destacada, igualó el marcador con un potente zurdazo desde fuera del área al minuto 61.

Anthony Elanga celebra un gol este jueves, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 ante Suecia. EFE/ Kenneth Fernández

El empate revitalizó al equipo dirigido por Graham Potter, que buscó el triunfo para quedarse con la segunda plaza. Alexander Isak asumió un mayor protagonismo en el tramo final, pero el portero Zion Suzuki evitó el gol con varias intervenciones decisivas.

Suzuki sostuvo el empate con tres atajadas clave y aseguró que Japón terminara invicto la fase de grupos y conservara el segundo lugar.

Ahora, la selección japonesa enfrentará a Brasil en los dieciseisavos de final, rival al que derrotó 3-2 en un partido amistoso disputado en octubre.