Japón le niega la victoria a Koeman con tenacidad y resiliencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tenacidad y resiliencia, las dos virtudes el técnico japonés Hajime Moriyasu utilizó para describir a su equipo, fueron las que pusieron sobre el campo los Samuráis Azules para equilibrar en dos ocasiones su partido contra Países Bajos, quen creyó antes de tiempo que había asegurado los tres primeros puntos en el grupo F del Mundial.

Todo sucedió en un segundo tiempo frenético, que cambió por completo el guion ofrecido por ambos equipos al salir del vestuario.

Crysencio Summerville de Holanda (i) en acción contra Keito Nakamura de Japón (d) durante el partido de fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE

Porque lejos de las emociones fuertes que prometieron Ronald Koeman y Hajime Moriyasu la víspera, neerlandeses y japoneses ofrecieron una insulsa primera mitad. Ni Países Bajos fue el conjunto intenso que auguraba su entrenador, ni, por supuesto, Japón salió al ataque, como había asegurado en la previa el técnico nipón.

Al contrario, los Samuráis Azules estuvieron más preocupados de ser un equipo compacto al borde de su área que de mirar la portería rival. Un campo minado para los de Koeman, que deambularon con el balón de un lado a otro al cansino ritmo de Frenkie de Jong, sin encontrar huecos por los que poner en apuros a Zion Suzuki.

Un par de desbordes de Cody Gakpo y un par de ocasiones de Donyel Malen -un disparo desde dentro del área (m.3) y un remate de cabeza media hora después-, a las que respondió Suzuki, fue todo lo que ofreció Países Bajos.

No fue más pujante Japón. Tardó más de media hora en disparar a puerta y llegó al descanso, con un par de aproximaciones de Nakamura y Ueda y sin apenas noticias de Take Kubo.

Con el partido atascado, solo el acierto individual podía sacarlo de la atonía. Y ahí Países Bajos cuenta con el mejor. Virgil van Dijk lo hace en el Liverpool y es siempre un recurso naranja.

Cody Gakpo de Holanda en acción durante el partido de fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Holanda contra Japón. EFE

Como tantas veces esta temporada, en una segunda jugada tras una falta, el central domó con la cabeza un balón lateral de Ryan Gravenverch, -que le llegaba a 65 kilómetros por hora, según la medición oficial- y lo colocó pegado al poste, donde no llegó Suzuki.

El gol sacudió el partido. Japón ya no pudo especular y el conjunto de Koeman tuvo más espacios para dañar el rival. Todo lo que no hubo en la primera mitad, se desplegó en un cuarto de hora en el que, al tanto de Van Dijk respondió con un gol Kieto Nakamura, un buen disparo que sorprendió a Verbruggen, y a este le siguió la respuesta neerlandesa con un magnífico lanzamiento cruzado con la izquierda de Crysencio Summerville.

Keito Nakamura de Japón controla el balón este domingo, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026. EFE

El intento nipón de volver a equilibrar el partido, ya sin Kubo que se retiró renqueante, se empezaba topar con la defensa de cinco que instaló Koeman, pero la insistencia nipona, su capacidad para no bajar los brazos tuvo la recompensa de un cabezado de Ogawa, que rechazado por Kamada, rescató un punto en el último momento. Con tenacidad y resiliencia.