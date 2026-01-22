Javier Aguirre elogia a Panamá y a Thomas Christiansen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico mexicano destacó que La Roja es un equipo sólido que no depende de individualidades. Además, afirmó que Thomas Christiansen tiene la capacidad para dirigir en ligas de alto nivel como la española y la Liga MX.

El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, destacó el sólido trabajo que ha venido realizando la selección de Panamá en los últimos años, haciendo especial hincapié en su capacidad como conjunto y en los jugadores que se destacaron el domingo ante Bolivia, como el joven delantero Kadir Barría y el portero Eddie Roberts, previo al enfrentamiento de este jueves 22 de enero contra la selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

En conferencia de prensa, Aguirre subrayó que el equipo panameño ha logrado construir una estructura colectiva sólida, en la que no depende de individualidades para lograr el éxito.

“Este jovencito (Kadir Barría) fue el que me llamó la atención en el partido contra Bolivia. Muy buen futuro tiene, mucho futuro. Realmente es un conjunto más que una individualidad, no dependen de nadie”, expresó Aguirre, quien ha sido testigo del crecimiento del onceno istmeño.

Javier Aguirre durante la conferencia de prensa previo al partido contra Panamá. Foto: Jancarlo Mendoza

“El arquero también me gustó mucho, tiene una salida muy limpia, es atrevido con los pies y ataja bien. Es un portero de primer nivel. Me cuesta mucho nombrar a todos, pero diría que como conjunto ha mejorado muchísimo Panamá en los últimos años”, añadió.

Respecto al director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, Aguirre no dudó en elogiarlo, destacando que merece una oportunidad para dirigir en ligas de renombre como la española o la mexicana.

“Sí, claro que sí, y por supuesto en España sin duda. Es un hombre de la escuela de (Johan) Cruyff, es un estudioso, es muy humilde en su trato, y creo que sí merece una oportunidad en Europa y en la Liga MX, por supuesto que sí. Es un hombre muy valioso”, indicó el Vasco.

Sobre el rendimiento de México, Aguirre explicó que su equipo está en una fase de exploración para disipar dudas sobre algunas posiciones clave, mientras busca nuevos jugadores que puedan tener un impacto en la próxima Copa del Mundo, en la que serán sedes.

“Estamos muy avanzados en la elección de los jugadores, tenemos una idea de juego. Claro que estamos buscando sustitutos, jugadores que por ahí tienen un buen rendimiento en la liga y que merecen ser vistos”, mencionó.

Rafael Márquez también estuvo presente en la práctica. Foto: Jancarlo Mendoza

Con la vista puesta en el futuro, el técnico mexicano también enfatizó la importancia de la preparación para encontrar reemplazos para figuras clave como Santiago Giménez, y destacó que la selección mexicana busca jugadores que puedan crecer aún más en la Liga MX antes de la Copa del Mundo.

Finalmente, Aguirre elogió las instalaciones del estadio Rommel Fernández, donde se jugará el partido, asegurando que la remodelación realizada al estadio ha sido “fantástica” y que está en excelente estado para el enfrentamiento de este jueves.

Futbolistas mexicanos hacen ejercicios de calentamiento. Foto: Jancarlo Mendoza

El partido entre Panamá y México, que tendrá lugar a las 8:00 p.m., se perfila como un desafío clave para ambas selecciones, mientras Aguirre sigue evaluando opciones para la próxima gran cita futbolística en 2026.