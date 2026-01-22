Panamá, 22 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Amistoso

    Javier Aguirre elogia a Panamá y a Thomas Christiansen

    El técnico mexicano destacó que La Roja es un equipo sólido que no depende de individualidades. Además, afirmó que Thomas Christiansen tiene la capacidad para dirigir en ligas de alto nivel como la española y la Liga MX.

    Humberto Cornejo
    Javier Aguirre elogia a Panamá y a Thomas Christiansen
    Javier Aguirre durante su el entrenamiento de México, en el estadio Rommel Fernández. Foto: Jancarlo Mendoza

    El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, destacó el sólido trabajo que ha venido realizando la selección de Panamá en los últimos años, haciendo especial hincapié en su capacidad como conjunto y en los jugadores que se destacaron el domingo ante Bolivia, como el joven delantero Kadir Barría y el portero Eddie Roberts, previo al enfrentamiento de este jueves 22 de enero contra la selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    En conferencia de prensa, Aguirre subrayó que el equipo panameño ha logrado construir una estructura colectiva sólida, en la que no depende de individualidades para lograr el éxito.

    “Este jovencito (Kadir Barría) fue el que me llamó la atención en el partido contra Bolivia. Muy buen futuro tiene, mucho futuro. Realmente es un conjunto más que una individualidad, no dependen de nadie”, expresó Aguirre, quien ha sido testigo del crecimiento del onceno istmeño.

    Javier Aguirre elogia a Panamá y a Thomas Christiansen
    Javier Aguirre durante la conferencia de prensa previo al partido contra Panamá. Foto: Jancarlo Mendoza

    “El arquero también me gustó mucho, tiene una salida muy limpia, es atrevido con los pies y ataja bien. Es un portero de primer nivel. Me cuesta mucho nombrar a todos, pero diría que como conjunto ha mejorado muchísimo Panamá en los últimos años”, añadió.

    Respecto al director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, Aguirre no dudó en elogiarlo, destacando que merece una oportunidad para dirigir en ligas de renombre como la española o la mexicana.

    “Sí, claro que sí, y por supuesto en España sin duda. Es un hombre de la escuela de (Johan) Cruyff, es un estudioso, es muy humilde en su trato, y creo que sí merece una oportunidad en Europa y en la Liga MX, por supuesto que sí. Es un hombre muy valioso”, indicó el Vasco.

    Sobre el rendimiento de México, Aguirre explicó que su equipo está en una fase de exploración para disipar dudas sobre algunas posiciones clave, mientras busca nuevos jugadores que puedan tener un impacto en la próxima Copa del Mundo, en la que serán sedes.

    “Estamos muy avanzados en la elección de los jugadores, tenemos una idea de juego. Claro que estamos buscando sustitutos, jugadores que por ahí tienen un buen rendimiento en la liga y que merecen ser vistos”, mencionó.

    Javier Aguirre elogia a Panamá y a Thomas Christiansen
    Rafael Márquez también estuvo presente en la práctica. Foto: Jancarlo Mendoza

    Con la vista puesta en el futuro, el técnico mexicano también enfatizó la importancia de la preparación para encontrar reemplazos para figuras clave como Santiago Giménez, y destacó que la selección mexicana busca jugadores que puedan crecer aún más en la Liga MX antes de la Copa del Mundo.

    Finalmente, Aguirre elogió las instalaciones del estadio Rommel Fernández, donde se jugará el partido, asegurando que la remodelación realizada al estadio ha sido “fantástica” y que está en excelente estado para el enfrentamiento de este jueves.

    Javier Aguirre elogia a Panamá y a Thomas Christiansen
    Futbolistas mexicanos hacen ejercicios de calentamiento. Foto: Jancarlo Mendoza

    El partido entre Panamá y México, que tendrá lugar a las 8:00 p.m., se perfila como un desafío clave para ambas selecciones, mientras Aguirre sigue evaluando opciones para la próxima gran cita futbolística en 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero. Leer más