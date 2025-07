Javier Aguirre espera una final disputada contra Estados Unidos

Javier Aguirre, seleccionador mexicano de fútbol, afirmó este sábado que el partido por el título de la Copa Oro contra la selección de Estados Unidos en Houston será disputado.

“Me imagino un partido disputado. Estados Unidos tiene buen ritmo y un gran entrenador, Mauricio Pochettino. Mientras que mi equipo será uno concentrado y competitivo”, explicó en la rueda de prensa previo al duelo por el título.

Ante el equilibrio que presentan las dos selecciones, Aguirre confió en que el partido se defina con un gol en el comienzo del partido.

“Debemos hacer un gol temprano porque eso nos hará coger fuerza, entusiasmo, energía, ánimo y nos permitirá manejar mejor los tiempos e imponer nuestras condiciones”, expresó.

Los mexicanos llegan a la final como campeón de la pasada edición.

El Tri busca su decimotercer título y el equipo de las Barras y las Estrellas el octavo.

“Espero que ante Estados Unidos sigamos con la inercia de llevar cuatro partidos sin recibir gol porque eso nos permitirá eventualmente tomar ventaja en el marcador. No producimos quince jugadas de gol, pero sí al menos cinco por partido”, añadió el ex entrenador del Atlético de Madrid.

Aguirre anticipó un balance positivo de sus pupilos en el torneo.

“Me ha gustado la conducta de mis jugadores dentro y fuera de de la cancha. Son ordenados, serios y profesionales. Elegimos a un grupo maduro, solo nos ha faltado mejorar en la definición”, puntualizó.