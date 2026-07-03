Javier Aguirre estalla por cambio de horario del México-Inglaterra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico del Tri aseguró que la modificación altera toda la planificación del equipo y advirtió que incluso podría afectar la recuperación de jugadores tocados antes del duelo de octavos de final.

La posibilidad de que el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 cambie de horario provocó la inmediata reacción del seleccionador mexicano, Javier Aguirre, quien cuestionó el impacto que tendría la medida sobre la preparación de su equipo y aseguró que altera por completo la planificación diseñada para el encuentro.

Los primeros reportes sobre un posible cambio surgieron poco antes de las 2:00 de la tarde (hora de Panamá), cuando medios británicos informaron que la FIFA analizaba adelantar el encuentro originalmente programado para las 6:00 p.m. en el estadio Azteca debido a posibles tormentas eléctricas sobre la capital mexicana.

Las versiones, publicadas por Sky News y la BBC, alimentaron el rumor de que la medida tendría un componente de seguridad, ya que las autoridades buscan reducir riesgos en puntos de alta concentración de aficionados como el Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, donde cerca de un millón de personas se han reunido antes y después de las cuatro victorias del Tri durante el torneo.

Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia este martes, en un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026, en Ciudad de México. EFE/ Tomás Pérez

Tras el triunfo sobre Ecuador, las celebraciones dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas.

Minutos después de conocerse los reportes, Aguirre conversó telefónicamente con el periodista Joaquín López-Dóriga y no ocultó su inconformidad con la medida.

“Como una patada en el estómago”, describió el estratega cuando fue consultado sobre cómo recibió la noticia.

El técnico explicó que el adelanto del encuentro obliga a modificar completamente la logística diseñada durante toda la semana.

“Hay que cambiar todo el plan, todo el trabajo. No que se vaya al garete, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tienes programadas”, afirmó.

Aguirre detalló que deberán reorganizar la activación física, la charla técnica, los horarios de alimentación e incluso el descanso de los futbolistas.

“La comida, la siesta, la dormida, la fisioterapia, todo. Parece una tontería, pero no lo es. Hoy están trabajando aquí 60 personas para que 26 amigos salgan el domingo a ganar el partido”, sostuvo.

Javier Aguirre dirige en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador en el estadio Azteca. EFE/ Alex Cruz

El entrenador también reveló que el cambio podría afectar directamente la disponibilidad de algunos jugadores.

“Tengo dos jugadores tocados que esas seis horitas me venían muy bien para poderlos recuperar. Igual los tengo que quitar del equipo titular, fíjate tú si no es grave”, comentó.

Aguirre insistió en que nunca fue consultado sobre la modificación y que prefería mantener el horario vespertino.

“Yo a las seis estaba perfecto. Es una hora fantástica para mí. México ha jugado muy bien a esa hora. Rendimos bien, corremos bien y hay conexión con la gente”, señaló.

Incluso recordó que su selección nunca ha disputado un partido oficial al mediodía desde que asumió el cargo.

“Conmigo no. Llevo más de 30 partidos y no estoy de acuerdo”, afirmó.

Pese a su molestia, dejó claro que respetará la decisión del organismo rector del fútbol mundial.

“FIFA organiza, FIFA decide y yo acato. No hay más. Nos adaptamos, no hay pretexto y hay que jugar y ganar”, concluyó.

Aguirre tiene prevista su conferencia de prensa oficial este sábado a las 3:30 de la tarde, mientras que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, atenderá a los medios a las 7:00 p.m. en las inmediaciones del estadio Azteca.