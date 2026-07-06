Javier Aguirre: ‘Hicimos lo que pudimos’

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

El técnico reconoce la superioridad de Inglaterra tras la eliminación de México en el Mundial 2026 y destaca el esfuerzo total del Tri.

El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio Azteca.

“Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos”, concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: “No te puedes equivocar porque te condena”.

Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England advance to the final eight.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

“No les puedo reprochar nada”, puntualizó.