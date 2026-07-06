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    Copa del Mundo

    Javier Aguirre: ‘Hicimos lo que pudimos’

    El técnico reconoce la superioridad de Inglaterra tras la eliminación de México en el Mundial 2026 y destaca el esfuerzo total del Tri.

    EFE
    Javier Aguirre: ‘Hicimos lo que pudimos’
    El seleccionador de México Javier Aguirre reclama una jugada contra Inglaterra.EFE/ José Méndez

    El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio Azteca.

    “Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos”, concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.

    Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: “No te puedes equivocar porque te condena”.

    Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron.

    “No les puedo reprochar nada”, puntualizó.

    EFE

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