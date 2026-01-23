Javier Aguirre quedó satisfecho con la victoria y destacó el nivel de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El entrenador mexicano valoró el talento de sus jugadores jóvenes, destacando que este grupo disipó las dudas que tenía en algunas posiciones.

La selección de México se impuso de forma agónica por 0-1 a Panamá, en el estadio Rommel Fernández, en un partido amistoso internacional que se resolvió con un autogol.

Tras el encuentro, el técnico del conjunto azteca, Javier Aguirre, valoró positivamente el desempeño de su equipo y aseguró marcharse satisfecho con lo mostrado, más allá del resultado.

“Creo que nos sirvió este ensayo para los dos. Vimos gente nueva, con un promedio de 24 años. Debutaron tres jugadores. No es fácil la adaptación. Vimos a Panamá contra Bolivia y era muy organizado. El equipo controló, con 600 pases. Un partido bien parejo”, dijo Aguirre al concluir el partido.

Aguirre señaló que el resultado pasa a un segundo plano y que su principal satisfacción fue observar el crecimiento del grupo y despejar dudas de cara a los próximos compromisos internacionales.

“Me voy contento. Son chicos con mucho futuro. Creo que vamos encontrando un equipo con el que podemos trabajar mejor”, indicó Aguirre, quien se mostró tranquilo por la continuidad del proyecto deportivo y la estabilidad en el cuerpo técnico.

“Estamos tranquilos porque habrá una continuidad con Rafa Márquez, después de mucho tiempo. Disipé dudas. Hay que estar alertas con lo que viene. Hoy me voy muy tranquilo”, añadió.

El seleccionador mexicano subrayó que, pese a tratarse de un amistoso, el compromiso fue exigente y que los rivales no deben subestimarse.

“Uno siempre quiere ganar. No hay que olvidar que los rivales son fuertes. Seguimos enfocados en el 11 de julio”, señaló Aguirre, quien también elogió el trabajo ofensivo y la organización del conjunto panameño.

“Sus transiciones ofensivas son buenas, son incontrolables. Sabíamos eso, son organizados y veloces. Thomas es el mejor entrenador que pueden tener. Le deseo lo mejor para Panamá en la Copa del Mundo”.

Finalmente, el técnico mexicano dejó claro que su principal objetivo es construir un equipo competitivo de cara al Mundial.

“El resultado no pasa a segundo plano, pero lo que me gusta es conseguir que me den garantías de que están a la altura del Mundial en México”, finalizó.