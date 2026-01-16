Javier Aguirre revela la lista de México para enfrentar a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de México dio a conocer la convocatoria para el partido amistoso frente a Panamá, que se disputará el próximo 22 de enero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El encuentro forma parte de la preparación del combinado azteca rumbo a sus compromisos internacionales de cara a 2026, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia.

En la portería, Aguirre apostó por Ángel Malagón, del Club América; Raúl Rangel, de Chivas; y Carlos Acevedo, de Santos Laguna, quienes competirán por el arco mexicano en este compromiso.

La línea defensiva presenta una combinación de experiencia y juventud, con nombres como Richard Ledezma, de Chivas; Jorge Sánchez, de Cruz Azul; Víctor Guzmán, de Monterrey; Israel Reyes y Ramón Juárez, ambos del Club América; además de Eduardo Águila, del Atlético de San Luis; Everardo López y Jesús Gallardo, de Toluca, junto a Bryan González, de Chivas.

¡LISTA DE CONVOCADOS!



Aquí le compartimos el listado de convocados del DT Thomas Christiansen de la selección #PanamáMayor 🇵🇦 para los próximos partidos amistosos 🆚 Bolivia 🇧🇴 y México 🇲🇽.



Aquí le compartimos el listado de convocados del DT Thomas Christiansen de la selección Panamá para los próximos partidos amistosos vs Bolivia y México.

En el mediocampo, el técnico convocó a Luis Romo, de Chivas, y Erik Lira, de Cruz Azul, acompañados por Carlos Rodríguez, de Cruz Azul; Marcel Ruiz, de Toluca; Diego Lainez, de Tigres; Roberto Alvarado, de Chivas; Iker Fimbres, de Monterrey; Kevin Castañeda y Gilberto Mora, de Xolos; Brian Gutiérrez, de Chivas; Denzell García, de FC Juárez; y Obed Vargas, del Seattle Sounders, de la MLS.

En el ataque, México contará con Ángel Sepúlveda, de Chivas; Germán Berterame, de Monterrey; y Armando González, de Chivas.