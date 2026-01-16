Panamá, 16 de enero del 2026

    Fútbol

    Javier Aguirre revela la lista de México para enfrentar a Panamá

    Gilberto Mora, Diego Lainez y Ángel Malagón encabezan la convocatoria.

    Humberto Cornejo
    Javier Aguirre revela la lista de México para enfrentar a Panamá
    Diego Lainez (i) está en la convocatoria de México. EFE/ Miguel Sierra

    La selección de México dio a conocer la convocatoria para el partido amistoso frente a Panamá, que se disputará el próximo 22 de enero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    El encuentro forma parte de la preparación del combinado azteca rumbo a sus compromisos internacionales de cara a 2026, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

    En la portería, Aguirre apostó por Ángel Malagón, del Club América; Raúl Rangel, de Chivas; y Carlos Acevedo, de Santos Laguna, quienes competirán por el arco mexicano en este compromiso.

    La línea defensiva presenta una combinación de experiencia y juventud, con nombres como Richard Ledezma, de Chivas; Jorge Sánchez, de Cruz Azul; Víctor Guzmán, de Monterrey; Israel Reyes y Ramón Juárez, ambos del Club América; además de Eduardo Águila, del Atlético de San Luis; Everardo López y Jesús Gallardo, de Toluca, junto a Bryan González, de Chivas.

    En el mediocampo, el técnico convocó a Luis Romo, de Chivas, y Erik Lira, de Cruz Azul, acompañados por Carlos Rodríguez, de Cruz Azul; Marcel Ruiz, de Toluca; Diego Lainez, de Tigres; Roberto Alvarado, de Chivas; Iker Fimbres, de Monterrey; Kevin Castañeda y Gilberto Mora, de Xolos; Brian Gutiérrez, de Chivas; Denzell García, de FC Juárez; y Obed Vargas, del Seattle Sounders, de la MLS.

    En el ataque, México contará con Ángel Sepúlveda, de Chivas; Germán Berterame, de Monterrey; y Armando González, de Chivas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


