Javier Ainstein está preocupado por el inicio del Árabe Unido en el Torneo Clausura 2025

Cuando Javier Ainstein asumió las riendas del Árabe Unido de Colón lo hizo con el objetivo de enamorar al fanático, repatriar jugadores de la provincia y lograr cosas importantes; sin embargo, los dos primeros partidos del Torneo Clausura 2025 no han traído los resultados esperados.

La derrota este lunes por 1-0 ante UMECIT significó el segundo revés consecutivo del torneo, tras haber caído 1-4 ante Plaza Amador en la primera jornada.

Ante este panorama, Ainstein reconoció que el equipo ha retrocedido en relación con lo mostrado durante la pretemporada, especialmente en la presión.

“Hay cosas que me dejan mucho más preocupado que la creación de juego. La pelota te tiene que llegar limpia, tiene que haber una buena salida de los centrales y del mediocentro. También creo que si este equipo no aprieta, si espera y espera, no caminamos. Necesitamos un poquito más de agresividad”, declaró Ainstein tras el partido.

“La verdad, creo que hoy dimos un paso atrás. Tal vez defendimos mejor que contra Plaza, pero fue un retroceso en comparación con lo que hicimos en la pretemporada y en el primer tiempo contra Plaza Amador”, agregó el técnico.

Además de no sumar puntos en las dos primeras fechas, el equipo colonense ha recibido cinco goles y solo ha marcado uno.

“Si uno quiere construir desde atrás, tener buenas posesiones y ser un equipo protagonista —acorde a la historia del club—, no se puede jugar siempre metido atrás. Pero a los golpes me estoy dando cuenta de que no nos alcanza y que nos estamos quedando cortos en varios sectores de la cancha”, lamentó el entrenador.

“Mi proyecto era repatriar jugadores colonenses que no habían tenido la oportunidad de jugar en primera división, y construir una columna vertebral con experiencia que nos diera solidez y competitividad”.

El próximo reto para Ainstein y el Árabe será el sábado 2 de agosto cuando enfrenten al Alianza FC del experimentado técnico Jair Palacios, en el COS Sports Plaza, desde las 8:15 p.m.