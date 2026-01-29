Javy Guerra firma con la organización de los Bravos de Atlanta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lanzador panameño Javy Guerra ha firmado un contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta, según informaron medios estadounidenses.

Esta contratación llega después de dos años en el béisbol japonés con los Tigres de Hanshin, donde el relevista panameño tuvo una destacada efectividad de 1.55 en 59 apariciones en la NPB (Liga Profesional de Béisbol de Japón).

Javy Guerra tuvo una efectividad de 1.80, en 60 episodios de labor. Tomado de @hanshintigers_official

A sus 30 años, Guerra continúa mostrando su versatilidad y capacidad en el montículo. Aunque comenzó su carrera en las Grandes Ligas como campocorto en 2018, su transición al montículo ocurrió en 2019, y desde entonces ha demostrado ser un valioso relevista.

Durante sus primeras cinco campañas en las mayores, Guerra jugó con varias organizaciones, incluyendo los Padres de San Diego (2019-2022), los Rays de Tampa Bay (2022-2023) y los Cerveceros de Milwaukee (2023). A lo largo de estas temporadas, acumuló una marca de 3-1 y una efectividad de 6.43 en 63 entradas lanzadas.

Javy Guerra conversa con el experimentado coach de lanzadores, Wilfrido Córdoba, durante los entrenamientos para la Copa América de Béisbol. Foto: Cortesía

Su desempeño reciente en Japón ha llamado la atención, y su regreso a las ligas menores con los Bravos de Atlanta le permitirá aspirar a un puesto en las Grandes Ligas.