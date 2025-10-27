Javy Guerra se une a la selección de Panamá

El lanzador panameño Javy Guerra regresó este lunes 27 de octubre a la selección nacional de Panamá, que se alista para la Copa América de Béisbol 2025.
Con su potente brazo y su vasta experiencia, Guerra se perfila como una pieza clave en el bullpen del equipo, brindando solidez al cuerpo de lanzadores.
“Me siento emocionado de reincorporarme al equipo y espero con mucha fuerza y entusiasmo enfrentar estos entrenamientos y ponernos ready para lo que viene”, expresó Guerra
“Gracias a Dios me encuentro muy saludable, que para mí es lo más importante, y prácticamente ready, como decimos”, añadió.
La selección de Panamá está ubicada en el grupo B de la Copa América, donde se enfrentará a los equipos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Puerto Rico.
Su debut será el 13 de noviembre contra Canadá en el estadio Mariano Rivera, a las 8:00 p.m.
El grupo A está compuesto por Cuba, Curazao, República Dominicana, México, Nicaragua y Venezuela.
“Expectativas no tengo ninguna ahorita, ir a ganar el primer juego. Es emocionante siempre representar el país y salir victorioso”, afirmó Guerra, quien también conversó con Wilfrido Córdoba, coach de lanzadores de la selección, sobre los detalles de la preparación.
“Nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a hacer la semana”, concluyó Guerra.