Jaylinn Hawkins: El panameño que hará historia en el Super Bowl LX

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este Super Bowl LX será histórico para la comunidad latina, con cinco jugadores latinos entre ambos equipos. Hawkins aseguró que representará a Panamá con todo su corazón en cada jugada.

Jaylinn Hawkins, el safety que representará a Panamá en el Super Bowl LX con los New England Patriots, vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera este 8 de febrero, cuando su equipo se enfrente a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Esta será la primera vez que el safety, nacido en Buena Park, California, pero con raíces panameñas por parte de su familia materna, jugará en el partido más importante del fútbol americano, un hito en su carrera.

What a sick one-handed grab by Jaylinn Hawkins for the INT!



CLEvsNE on FOX/FOX Onehttps://t.co/HkKw7uXnxV pic.twitter.com/d7PM8ZBCS4 — NFL (@NFL) October 26, 2025

A lo largo de la temporada, Hawkins ha sido una pieza fundamental para los Patriots, registrando sus mejores números en la NFL con 4 intercepciones, 71 tacleadas (45 de ellas en solitario), 1.5 capturas y un balón suelto forzado, participando en 15 partidos de la temporada regular. Su destacada labor en defensa contribuyó a que los Patriots se impusieran a los Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana, asegurando su lugar en el Super Bowl LX.

En una entrevista con Patriots Español, Hawkins compartió con orgullo el vínculo que tiene con Panamá.

“Crecí en la cultura. Mi mamá me crió en la cultura. Crecí comiendo buenas comidas como arroz con pollo, arroz con coco, pescado, plátanos, todo eso”, comentó el jugador a la cuenta de los Patriots en Español.

“Todavía no he ido. He estado esperando que mis padres puedan ir conmigo. Cuando ellos puedan, vamos todos juntos, aunque puede que vaya yo solo en esta temporada baja”, reveló sobre sus planes futuros de viajar al istmo.

El fumble de Jaylinn Hawkins, el FG de Andy Borregales. 👏🔥



¡Poder latino para abrir el marcador! 😎#PatriotsEspañol pic.twitter.com/t3fl4aNt1p — Patriots Español (@patriotsespanol) October 6, 2025

Este Super Bowl LX será aún más histórico para la comunidad latina, ya que la misma contará con cinco jugadores entre ambos equipos. Además de Hawkins, los New England Patriots tendrán a Andrés Borregales (Venezuela) y Christian González (Colombia), mientras que los Seattle Seahawks estarán representados por Julian Love (México y Cuba) y Elijah Arroyo (México).

“Voy a darlo todo por Panamá. Siempre representando al país. Aprecio mucho el apoyo y el cariño de todos”, expresó el jugador, dejando claro que siempre llevará con orgullo el nombre de Panamá en cada jugada.