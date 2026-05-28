J.D. Gunn fue convocado para los amistosos contra Brasil y República Dominicana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El guardameta J.D. Gunn fue convocado por la selección de Panamá para los partidos amistosos ante Brasil y República Dominicana, según lo anunció de manera oficial su club, el New England Revolution.

La citación del portero se produce tras la lesión sufrida por el panameño Luis Mejía durante la victoria de Nacional 1-0 sobre Coquimbo Unido, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Copa Libertadores.

Gunn se integrará al equipo nacional de cara al compromiso de este domingo frente a Brasil, que se disputará en el estadio Maracaná, así como al duelo del 3 de junio ante República Dominicana, programado en el estadio Rommel Fernández.

John Gunn se mostró seguro frente el ataque del conjunto mexicano. Foto: Cortesía/Fepafut

Por su parte, Mejía ya se reportó a la concentración de la selección panameña, que se prepara para su segunda participación en una Copa del Mundo. Sin embargo, el guardameta no estará disponible para el encuentro ante el conjunto brasileño.

Luis Mejía, el arquero panameño de Nacional, regaló su camiseta a un hincha rival tras la goleada, mostrando un gesto de camaradería inolvidable.

Tampoco hicieron el viaje Azarías Londoño y Adalberto Carrasquilla.